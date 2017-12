DurAkkord in der Welschnonnenkirche

TRIER. Das traditionelle Weihnachtskonzert des Vokalquartetts DurAkkord findet in diesem Jahr am Samstag, 23. Dezember, 18.30 Uhr, in der Welschnonnenkirche in Trier statt. Zum Ausklang der Adventszeit und zur festlichen Einstimmung auf den Heiligen Abend erklingen in der intimen Atmosphäre der barocken Kirche Motetten zur Adventszeit aus verschiedenen Epochen, etwa von Giovanni P. da Palestrina, Gioacchino Rossini, Hermann Schroeder und Ola Gjeillo, sowie bekannte Weihnachtsweisen aus aller Welt in traditionellen wie zeitgenössischen Arrangements. Mit dabei an der Stumm-Orgel der Welschnonnenkirche ist in diesem Jahr Klauspeter Bungert. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach und eigene Bearbeitungen zur Weihnachtszeit.

Das Vokalquartett DurAkkord, bestehend aus zwei Tenören und zwei Bässen, gründete sich 2013 und ist inzwischen regelmäßig in Trier und in Luxemburg, aber auch überregional zu hören. Musikalisch geprägt und stilistisch wesentlich beeinflusst durch ihre Knabenchorzeit bei den Trierer Sängerknaben, verfügen die vier Vokalisten über ein vielfältiges geistliches und weltliches Repertoire von Werken der Alten Musik bis hin zu Kompositionen der Gegenwart.

Der Eintritt ist frei; eine Spende ist willkommen.

Weiterer Terminhinweis: Am 3. Advent (17.Dezember) um 15 Uhr übernimmt DurAkkord auf Einladung der Abtei Himmerod die Gestaltung des diesjährigen “Himmeroder Adventskonzerts” im Refektorium der Abtei. (tr)



