DurAkkord in St. Paulin

TRIER. Am Palmsonntag, 9. April, 18.15 Uhr, übernimmt das Vokalquartett DurAkkord die musikalische Einstimmung und die musikalische Gestaltung der Abendmesse in der Basilika St. Paulin in Trier. Zur musikalischen Einstimmung vor der Abendmesse erklingen geistliche Werke zur Passionszeit von Bernhard Klein, Jakob Blied sowie die romantische Hymne, op. 51 von Vinzenz Lachner. In der Abendmesse kommt dann die Missa brevis “Lux et origo” des Trierer Kirchenmusikers und Komponisten Martin Folz zur Aufführung. Ergänzt wird das musikalische Programm mit Motetten von Peter Cornelius, Johann Christian Rinck und Joseph G. Rheinberger. An der Orgel spielt Regionalkantor Volker Krebs.

Konzerthinweis

Cantando in libertà

Wann: 10. Juni 2017, 19.30 Uhr

Wo: Promotionsaula (Priesterseminar), Trier

Wer: Vokalquartett DurAkkord / Klauspeter Bungert (Klavier)

Was: Im Zentrum des Konzertes “Cantando in libertà” stehen anlässlich seines 220. Geburtstages Liedkompositionen für Vokalquartett und Klavier von Franz Schubert. Mal träumerisch, dann sehnsüchtig und nachdenklich, dann wieder verliebt oder gesellig. Lieder aus allen Lebenssituationen versprechen einen unterhaltsamen Abend mit Musik des großen Romantikers und einigen seiner Zeitgenossen. Eintritt frei, Spenden erbeten. (tr)



