Durch Park + Ride in die Ferienfreizeit

TRIER. An den vergangenen Adventssamstagen hatten die Besucher Triers, wie auch schon in den Jahren zuvor, die Gelegenheit, das kostenlose Park + Ride-Angebot von City-Initiative (CIT) und SWT zu nutzen, und somit ihre Weihnachtseinkäufe stressfrei zu erledigen. Und dabei konnten Sie auch gleichzeitig etwas Gutes tun.

In den Shuttlebussen wurden Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Insgesamt 1.380 Euro wurden gespendet, die nun an die Lebenshilfe Trier e.V. übergeben werden konnten. Der Verein setzt sich seit 1962 für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung ein. Vorstandsassistent Daniel Palussek bringt es wie folgt auf den Punkt: “Wir beraten, betreuen, bieten zahlreiche weitere Hilfen an, und sind unterstützende Begleiter in vielen Lebenssituationen.“ All dies, so der Lebenshilfe-Vorstand Wolfgang Enderle weiter, sei nur durch die großzügige Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung möglich.

Die Spende, die von Jana Bouillon (Geschäftsstelle CIT) und Michael Schröder (SWT-Bereichsleiter Mobilität) übergeben wurde, fließt in einen Topf, aus dem Ferienfreizeiten ermöglicht werden. Wolfgang Enderle: “Menschen mit einer schwereren Behinderung sind in einen stark regulierten Alltag mit vielen Barrieren eingebunden. Daher ist es für diese Menschen enorm wichtig, dem Alltag auch einmal “entfliehen“ zu können.“ (tr)



