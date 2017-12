Edwin Rosa neuer Geschäftsführer bei JTI in Trier

KÖLN/TRIER. Edwin Rosa (57) wird zum 1. Januar 2018 neuer Geschäftsführer des Zigarettenherstellers JT International Germany GmbH. Er folgt Klaus Neureuther (53), der das Unternehmen nach 13 Jahren verlassen hat. In dieser Rolle verantwortet Rosa von Trier aus die JTI-Märkte Westeuropa sowie Nord- und Südamerika. Außerdem führt er das Werk des Tabakunternehmens in Trier.

Rosa ist bereits seit 1984 für JTI tätig. Der US-Amerikaner startete seine Karriere in dem Konzern in Puerto Rico. Später führte er verschiedene Werke in Kasachstan, in der Ukraine und in Russland. Bis vor kurzem verantwortete er den zentraleuropäischen Markt. Unter anderem etablierte er Polen als einen der Schlüssel-Produktionsstandorte von JTI.

Der Wechsel in der Geschäftsführung erfolgt aufgrund organisatorischer Veränderungen innerhalb der Strukturen von JTI. “Trier wird weiterhin eine wichtige Rolle als Produktions- und Entwicklungsstandort für die JTI-Gruppe spielen. Aufgrund seiner langjährigen internationalen Erfahrungen ist Rosa die ideale Besetzung um einerseits den Standort Trier zukunftsfähig weiterzuentwickeln und andererseits die internationalen Marktstrukturen zu optimieren”, teilt das Unternehmen mit.

Die Geschäftsführung der JT International Germany GmbH besteht ab dem kommenden Jahr neben Rosa unverändert aus den beiden Geschäftsführern Georgios Bletsas (General Manager für den deutschen Markt) und Stephan Schröder (Entity CFO).



