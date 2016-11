Egger-Abwahl: Junge Union begrüßt SPD-Vorstoß

TRIER. Die Junge Union (JU) begrüßt die Entscheidung der Trierer SPD, einen Abwahlantrag gegen Dezernent Thomas Egger (SPD) im Trierer Stadtrat einzubringen. “Bei der SPD hat inzwischen auch die Vernunft gesiegt. Denn die Sozialdemokraten haben offensichtlich eingesehen, dass die Zukunft der Stadt wichtiger ist als die Zukunft eines einzelnen Parteifreundes“, erklärt die JU-Kreisvorsitzende Charlotte Thul.

Die Verstrickungen Eggers in die Personalstreitigkeiten sowie der Überschreitung des Etats im Theater Trier seien undurchsichtig, kritisiert die Nachwuchsorganisation der CDU in einer Pressemitteilung. “Jedoch passen sie zur Pannenpolitik von Egger”, so Thul. Darauf habe die JU bereits im April nach der Absage von NeroHero hingewiesen. Neben dieser Absage gebe es aber weitere offene Fragen hinsichtlich der Theatersanierung und der Gründung der Theater-AöR. Dazu komme die finanzielle Schieflage der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und die erfolglose Suche nach einem Standort für die Feuerwache.

Die jüngste Rücktrittsforderung der CDU-Stadtratsfraktion sei daher richtig gewesen, betont Thul. “Egger hat jedoch einen Rücktritt abgelehnt. Dieses Verhalten passt dazu, dass er keinerlei Fehler einräumt, sondern die Verantwortung von sich weist. Ein Neustart im Dezernat ist nur noch ohne Thomas Egger möglich. Erst dadurch kann die notwendige Ruhe einkehren, um die vorhandenen Problemfelder zu lösen”, fordert die JU-Chefin Konsequenzen. (tr/et)