Egger-Nachfolge: AfD warnt vor “Parteibuchwirtschaft”

TRIER. Zur aktuellen Debatte um die Neubesetzung der durch die Abwahl von Thomas Egger (SPD) frei gewordenen Dezernentenstelle erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat, Michael Frisch: “Mit Befremden nimmt die AfD-Fraktion zur Kenntnis, dass in der Debatte um die Egger-Nachfolge für die großen Ratsfraktionen offensichtlich parteipolitische Überlegungen an erster Stelle stehen. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen. Angesichts der schwierigen Situation im Kulturbereich und mit Blick auf die desolaten Finanzen unserer Stadt sind herausragende fachliche Kompetenzen, ausschließlich an der Sache orientiertes überdurchschnittliches Engagement und besondere Teamfähigkeit die Qualifikationen, die ein neuer Dezernent mitbringen muss. Sollte dagegen das richtige Parteibuch zum wichtigsten Kriterium für die Stellenbesetzung gemacht werden, dann wäre das nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre zwar nicht verwunderlich, aber dennoch völlig unverantwortlich.”

Grundsätzlich lehne die AfD-Fraktion jede mit Mehrkosten einhergehende strukturelle Veränderung im Stadtvorstand ab. “Die Einführung eines Kulturmanagers oder eines weiteren Dezernenten wäre keineswegs ein Garant für eine bessere Arbeit zum Wohle unserer Stadt, sehr wohl aber für eine Erhöhung der Personalkosten im sechsstelligen Bereich”, so Frisch. Zudem bestehe der Verdacht, “dass hier eine zusätzliche Stelle nur deshalb geschaffen wird, um die Begehrlichkeiten der drei großen Fraktionen zu befriedigen zu können”.

“Den Vorschlag der Reaktivierung eines ehemaligen Beigeordneten als Übergangslösung bis Februar 2018 begrüßen wir ausdrücklich”, betont der AfD-Chef in einer Pressemitteilung vom heutigen Freitag. “Gerade der langjährige Wirtschaftsdezernent Dr. Norbert Neuhaus wäre in idealer Weise geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen. Er ist mit den Trierer Verhältnissen bestens vertraut und brauchte daher gerade keine besondere Einarbeitungszeit. Mit seiner hohen Sachkompetenz könnte er dazu beitragen, die Stadt wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu bringen, um den Stab dann an einen in aller Ruhe zu suchenden Nachfolger weiter zu geben. Nicht zuletzt würden wir durch den Wegfall seiner zur Zeit entstehenden Pensionszahlungen eine nicht unerhebliche Einsparung im städtischen Haushalt erzielen”, so Frisch. (tr/et)

Drucken