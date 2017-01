Egger-Nachfolge – Albrecht bewirbt sich

TRIER. Thomas Albrecht (CDU) bewirbt sich als Nachfolger des abgewählten Dezernenten Thomas Egger (SPD). Das hat der Christdemokrat am frühen Abend gegenüber dem reporter erklärt. Am Abend informierte Albrecht auch die CDU-Fraktion offiziell über seine Absicht. Seinen Behördenleiter Peter Fritzen hatte der Oberstaatsanwalt bereits zuvor unterrichtet. “Mich reizt die Aufgabe”, begründete Albrecht seinen Entschluss. Der reporter hatte bereits vor zehn Tagen unter Dicker Mehltau exklusiv über Albrechts Ambitionen berichtet.

Laut Albrecht hat die CDU-Fraktion “die Entscheidung zur Kenntnis genommen”. Eine Bewertung wollten die Christdemokraten am Abend jedoch nicht abgeben. Vor einer offiziellen Stellungnahme will die stärkste Ratsfraktion zunächst einmal den Eingang der weiteren Bewerbungen abwarten, sichten und ferner auswerten. “Das ist eine Entscheidung, die ich nicht nur akzeptiere, sondern ausdrücklich begrüße”, betonte Albrecht. Demokratie lebe vom Wettbewerb, ein Bewerbungsverfahren von der Vielfalt der Auswahlmöglichkeiten. “Dem stelle ich mich gerne! Es kann der Sache nur dienen”, so der 60-jährige Jurist.

Albrecht will seine Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 8. Februar bei Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) einreichen. Sollte seine Bewerbung von der CDU-Fraktion unterstützt werden, stehen die Chancen des Juristen, Nachfolger des SPD-Mannes Egger zu werden, gut. Die CDU hat in der schwarz-grünen Koalition aus Union und Grünen das Vorschlagsrecht für die Egger-Nachfolge. Allerdings steht den Grünen nach eigenen Angaben ein Vetorecht zu. Ob auch CDU-Parteichef Udo Köhler Albrechts Bewerbung begrüßt, ist fraglich. Köhler gilt als nicht gerade als Freund und Förderer des Juristen. Vor knapp zwei Jahren trat Albrechts Ehefrau Jutta gegen Köhler als Landtagskandidatin an, unterlag aber. In der CDU-Fraktion ist Albrecht neben Birgit Falk Stellvertreter Köhlers. (et)

