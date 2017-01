Egger-Nachfolge – “CDU hat Vorschlagsrecht”

TRIER. In der anhaltenden und von gegenseitigen Vorwürfen geprägten Debatte um die Nachfolge des abgewählten (Kultur-)Dezernenten Thomas Egger (SPD) melden sich nun auch die Trierer Grünen zu Wort. Dabei üben Partei und Fraktion demonstrativ den Schulterschluss. Die Vorstandssprecher Wolf Buchmann und Antje Eichler sprechen wie die Fraktionsspitze aus Reiner Marz und Petra Kewes von einem “transparenten Verfahren und Respekt vor den Bewerbern”. Allerdings räumen die Grünen nun erstmals auch öffentlich ein, dass die CDU das Vorschlagsrecht für die Egger-Nachfolge hat. Dies sei im mit der Union vereinbarten Verfahren so geregelt. Dafür stehe den Grünen das Vorschlagsrecht für die Nachfolge von Bürgermeisterin Angelika Birk zu. SPD-Chef Sven Teuber hatte dem Mehrheitsbündnis aus CDU und Grünen zuletzt “Schmierentheater” vorgeworfen. FDP-Chef Tobias Schneider hatte von der Ratskoalition “Klarheit” verlangt.

„Die Pressemitteilung von heutigem Sonntag ist auch als Rückendeckung für die Fraktionschefin Kewes zu verstehen. Kewes war nach der Sitzung des Rates am Dienstagabend der Lüge überführt worden. Sie hatte behauptet, von der Ankündigung durch CDU-Stadtrat Thomas Albrecht, sich möglicherweise als Egger-Nachfolger zu bewerben, am Montag überrascht worden zu sein. Dabei hatte Albrecht bereits am Donnerstag zuvor Kewes und auch Marz über seine Ambitionen unterrichtet.

In der heutigen Pressemitteilung der Grünen heißt es nun: “CDU und Grüne haben sich gemeinsam eine Reihe von inhaltlichen Projekten vorgenommen, die sie in der laufenden Wahlperiode gemeinsam umsetzen wollen. Zu der zwischen den beiden Partnern geschlossenen Vereinbarung gehört auch, dass sie sich zu einem gemeinsamen und abgestimmten Vorgehen bei den anstehenden Dezernentenwahlen verabredet haben. Diese Vereinbarung ist nicht geheim, sondern war von Anfang an öffentlich bekannt und wurde bei der Wahl von Baudezernent Ludwig bereits sehr erfolgreich umgesetzt.” Bisher war jedoch von einer Regelung, die auch das Birk-Dezernat einschließt, öffentlich weder bei der CDU noch bei den Grünen die Rede gewesen.

Da die personelle Besetzung des Stadtvorstandes offensichtlich längst zwischen CDU und Grünen geregelt ist, wäre die Bewerbung etwa von SPD-Mann Markus Nöhl ohnehin zum Scheitern verurteilt gewesen. Das schwarz-grüne Bündnis kann im Stadtrat auf die Mehrheit von einer Stimme bauen. Damit deutet sich an, dass die SPD demnächst aus dem Stadtvorstand ausgeschlossen sein wird. Bisher hatte die CDU − so Ex-Fraktionschef Ulrich Dempfle − stets betont, die beiden größten Fraktionen müssten, unabhängig vom Parteibuch des Oberbürgermeisters, im Stadtvorstand vertreten sein.

Die Vereinbarung des Bündnisses sehe vor, so die Grünen, dass der CDU das Vorschlagsrecht bei der Wahl des Bau-Dezernates und des Kultur-Dezernates zustehe. Dafür werden die Grünen den Vorschlag zur Wahl des Dezernates von Bürgermeisterin Angelika Birk unterbreiten. “Dem jeweils anderen Partner steht ein Vetorecht zu, er unterbreitet aber selbst keine eigenen Vorschläge”, so die Grünen. Das entspricht auch dem Bündnisvertrag zwischen beiden Partner. Darin war festgelegt worden, dass die Partner sich bei Entscheidungen zum Stadtvorstand gegenseitig nicht überstimmen dürfen.

Für die Wahl des Kulturdezernenten bedeutet dies laut Grünen konkret: Die CDU wird dem Bündnispartner nach Abschluss aller Bewerbungsgespräche einen Vorschlag unterbreiten. Vorher soll es “grundsätzlich keine Festlegung auf einen gemeinsamen Bewerber oder Bewerberin geben”. “Wir freuen uns auf alle Bewerbungen”, behaupten die Spitzen von Partei und Fraktion.

Für CDU-Mann Albrecht finden die Grünen nun lobende Worte: “Wir begrüßen ausdrücklich, dass Thomas Albrecht seine Bewerbung öffentlich gemacht und sich mit unserer Fraktionsspitze ausgetauscht hat”. Dies zeuge zum einen von Mut und verdiene Respekt von allen demokratischen Fraktionen. “Zum anderen zeigt es, wie gut das Verantwortungsbündnis von CDU und Grünen in der Praxis funktioniert”, stellen die vier Grünen-Politiker fest. Damit räumen Fraktions- und Parteispitzen nun aber auch das Dreier-Gespräch zwischen Albrecht, Kewes und Marz öffentlich ein.

“Wir werden diese Bewerbung nicht kommentieren, sondern respektieren das Recht der CDU, uns nach Abschluss der Bewerbungsgespräche einen Vorschlag zu unterbreiten. Ferner werden wir die Bewerberlage auch nicht vorab öffentlich diskutieren. Diese Beratungen werden vertraulich geführt. Dies gebietet der Respekt vor den Menschen, die sich bei uns um eine verantwortungsvolle Aufgabe bewerben”, heißt es zudem in der Presseerklärung von Partei und Fraktion. (et/tr)

