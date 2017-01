Egger-Nachfolge – CDU, SPD, Grüne und FDP einig

TRIER. CDU, SPD, Grüne und FDP haben sich nach gesicherten reporter-Informationen auf die Ausschreibung für die Nachfolge des abgewählten Dezernenten Thomas Egger (SPD) geeinigt. Demnach wird die Stelle nach dem bisherigen Portfolio ausgeschrieben – allerdings mit dem Schwerpunkt bei der Kultur. Somit bekommt Trier weder einen eigenen Kultur- noch einen Rechtsmanager. Der Stadtvorstand hatte den Fraktionen auf Vorschlag von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) fünf Varianten unterbreitet – wobei die Szenarien “Kulturmanager” oder “Rechtsmanager” favorisiert wurden. Keine der beiden Varianten findet jedoch eine Mehrheit im Rat. In einer E-Mail, die dem reporter vorliegt, hat OB-Referent Tobias Reiland gestern am frühen Abend die Fraktionen über die Rückmeldungen aus dem Rat informiert. Durchgesetzt haben sich in den interfraktionellen Gesprächen offensichtlich die Grünen. Sie hatten auf den Status Quo gepocht, wollten den Schwerpunkt bei der Neubesetzung des Dezernats jedoch möglichst auf die Kultur verschieben.

Gesucht wird also jetzt der Kulturprofi, der nebenher zudem Recht, Ordnung, Sicherheit und Tourismus managen soll. Die SPD hatte sich ursprünglich bei Schwerpunktsetzung “Kultur” für die Auslagerung der Ressorts Sicherheit und Ordnung aus dem Dezernat ausgesprochen; die FDP für die Ausschreibung nach dem gehabten Portfolio, weil die Liberalen eine neue Stelle aus Kostengründen ablehnen. Die Grünen favorisierten ebenfalls die Neubesetzung nach dem bisherigen Schema, beziehungsweise die Verschiebung auf den Schwerpunkt Kultur. Auch die CDU-Fraktion hatte sich in einer Probeabstimmung am Montagabend mehrheitlich für die Ausschreibung nach dem bestehenden Muster ohne Schwerpunktsetzung ausgesprochen. “Weil wir Handlungsspielraum haben wollen”, hatte CDU-Chef Udo Köhler gegenüber dem reporter erklärt.

Leibe hatte am Montag auf der Pressekonferenz des Stadtvorstandes erneut betont, Thomas Egger sei auch an der “immensen Heterogenität des Dezernats gescheitert”. Dennoch soll das Dezernat nun auf Wunsch von CDU, SPD, Grünen und FDP nach dem alten Egger-Muster ausgeschrieben werden.

Nach weiteren reporter-Informationen ist der Schwenk, den CDU-Chef Köhler gestern im Laufe des Tages in den Gesprächen mit SPD-Chef Sven Teuber und FDP-Chef Tobias Schneider vollzog, ein Alleingang Köhlers gewesen, der mit der Fraktion nicht abgesprochen war. Der Hintergrund: Köhler will die möglichen Bewerbungen der beiden Juristen Thomas Albrecht und Jürgen Backes verhindern. Sollte das Dezernat mit dem Schwerpunkt “Kultur” ausgeschrieben werden, sind die Bewerbungen beider Christdemokraten hinfällig.

In seiner E-Mail an die Fraktionen schlüsselt OB-Referent Reiland die verschiedenen Varianten auf.

♦ Variante eins: Ausschreibung in der organisatorisch bestehenden Form.

Dieses Szenario wurde seitens der CDU, FDP und der AfD präferiert.

♦ Variante zwei: Ausschreibung einer Dezernentenstelle für Sicherheit, Ordnung und Recht mit einem Kulturmanager.

Dieser Vorschlag wurde seitens der UBT und der Piraten präferiert.

♦ Variante drei: Ausschreibung einer Dezernentenstelle mit dem Schwerpunkt Kultur mit einem Rechtsmanager.

Dieser Vorschlag wurde seitens der SPD präferiert.

♦ Variante vier: Einrichtung eines zusätzlichen Dezernates.

Seitens der Linken-Fraktion wurde diese Variante präferiert.

♦ Variante fünf: Einrichtung eines Kulturmanagers beim Oberbürgermeister.

Dieses Szenario wurde von keiner Fraktion präferiert.

Die Grünen hätten sich, schreibt Reiland ferner, zusätzlich für die Ausschreibung nach dem alten Muster ausgesprochen. Somit habe keine der vom Stadtvorstand einstimmig vorgestellten Varianten die notwendige Mehrheit im Rat.

Seitens der CDU, der SPD, der Grünen und der FDP sei schließlich gemeinsam angeregt worden, so Reiland weiter, “die Dezernentenstelle in der bisherigen organisatorischen Aufteilung, jedoch mit der Grundprofilierung ‘Kulturdezernent’, auszuschreiben”. Der Aufgabenbereich des neuen Dezernenten soll weiterhin die Bereiche Recht, Sicherheit, Ordnung und Tourismus umfassen. Durch die Grundprofilierung auf einen Kulturdezernenten soll “ein erkennbarer Schwerpunkt gesetzt werden”.

Der Stadtvorstand musste am Donnerstag gute Miene zum bösen Spiel machen. Er wird sich die Einigung von CDU, SPD, Grünen und FDP ob der bestehenden Mehrheitsverhältnisse nun wohl zu eigen machen müssen. Leibe wollte den gemeinsamen Vorstoß der vier Fraktionen am heutigen Freitag gegenüber dem reporter nicht kommentieren. Der Sozialdemokrat sagte nur: “Ich brauche dringend wieder eine funktionierende Stadtregierung.”

Bis Montagabend, 19 Uhr, erwartet die Verwaltung nun die endgültige Entscheidung der Fraktionen nach deren Beratungen. Am Dienstag soll die Stelle in einer Sondersitzung des Stadtrates ausgeschrieben werden. Jetzt schon deutet sich an, dass mit einer turbulenten Sitzung zu rechnen ist. (et)

Extra

Der Ausschreibungstext ist deshalb entscheidend, weil mit ihm eine zwingende Rechtsverbindlichkeit hergestellt wird. Der vom Rat gewählte Dezernent kann sich jederzeit auf die ihm zugeteilten Ressorts berufen. Eine Änderung der Zuständigkeiten kann nach der Wahl nur mit dem Einverständnis des Stelleninhabers erfolgen. Somit erschwert sich auch die Möglichkeit, nachträglich einen Kultur- oder Rechtsmanager zu installieren. (et)

