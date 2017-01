Egger-Nachfolge – “Erbärmliches Schauspiel”

TRIER. Mit scharfer Kritik reagiert der Trier AfD-Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Frisch auf die aktuelle Diskussion um die Neubesetzung der durch die Abwahl von Thomas Egger frei gewordenen Dezernentenstelle. In einer Stellungnahme zum Ausschreibungsbeschluss des Stadtrates spricht Frisch von einem “erbärmlichen Schauspiel der großen Parteien”.

“Das Verhalten der schwarz-grünen Koalition ist an Intriganz kaum zu überbieten. Während es im Hinterzimmer Verhandlungen und womöglich schon Absprachen über eine Kandidatur des CDU-Stadtrates Thomas Albrecht gab, leugnet die Grünen-Vorsitzende Petra Kewes öffentlich, überhaupt davon zu wissen. Dass sie zur Rechtfertigung dafür eine mit dem Bündnispartner vereinbarte Vertraulichkeit angibt, entlarvt ihre Doppelzüngigkeit als vorsätzliches Täuschungsmanöver. Die vermeintliche ‘Verantwortungsgemeinschaft’ aus Grünen und CDU hat damit jegliches Vertrauen verspielt. Stadtratsfraktionen, die die Bürger bewusst hinters Licht führen, um ihr parteipolitisches Süppchen zu kochen, sind eine Schande für die Demokratie”, wettert Frisch gegen CDU und Grüne.

Aber auch die SPD bekommt ihr Fett ab. Die habe in dieser Sache ebenfalls “kein gutes Bild abgegeben”. Zu durchsichtig sei das Bemühen der Sozialdemokraten gewesen, “den Ausschreibungstext so zu modifizieren, dass er auf ihren Kandidaten passt”. “Offenbar”, so Frisch, “geht es der SPD genau wie den anderen großen Fraktionen vorrangig darum, die eigene Machtposition im Stadtvorstand auszubauen. Anstatt gemeinsam einen möglichst qualifizierten Bewerber zu suchen, erleben wir ein unwürdiges Gezerre um einflussreiche Posten. Dies schadet der Stadt und ihren Bürgern und ist geeignet, die Politikverdrossenheit weiter zu befördern.”

“Einmal mehr fordern wir als AfD-Fraktion eine Rückkehr zur Vernunft und eine am Allgemeinwohl ausgerichtete Kommunalpolitik. Wir appellieren an alle Ratsfraktionen, ihre Parteiinteressen hinten anzustellen und gemeinsam die beste Lösung für Trier zu finden”, so Frisch. (tr)

