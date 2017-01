Egger-Nachfolge – Nöhl verzichtet

TRIER/MAINZ. Markus Nöhl (SPD) wird sich nicht als Nachfolger des abgewählten Dezernenten Thomas Egger (SPD) bewerben. Das sagte der Geschäftsführer der SPD-Stadtratsfraktion und stellvertretende Trierer Parteivorsitzende am heutigen Mittwoch gegenüber dem reporter. “Es war ein Prozess des Überlegens”, so Nöhl, “der gereift ist und an dessen Ende ich entschieden habe, mich nicht zu bewerben.” Die SPD verfügt über keine eigene Mehrheit im Rat. CDU und Grüne stellen das Mehrheitsbündnis im Stadtrat. Somit hätte Nöhl voraussichtlich in eine Kampfabstimmung mit dem Favoriten des schwarz-grünen Bündnisses gehen müssen. Bei der Sondersitzung des Rates am Dienstagabend hatte sich zudem einmal mehr herausgestellt, dass die Kommunikation vor allem zwischen SPD und Grünen nachhaltig gestört ist.

Sein Interesse an einer Bewerbung stellte der 37-Jährige allerdings nicht in Abrede. “Wenn man wie ich acht Jahre im Kulturausschuss arbeitet und auch sonst kulturaffin ist, dann denkt man natürlich darüber nach, sich als Kulturdezernent zu bewerben”, so Nöhl, der zudem kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Inwieweit die aktuelle Debatte zwischen den Fraktionen, die derzeit von Schuldzuweisungen und gegenseitigen Angriffen geprägt ist, zu seiner Entscheidung beigetragen hat, wollte Nöhl gegenüber dem reporter nicht kommentieren.

Der studierte Historiker arbeitet als sogenannter Spiegel-Referent in der Mainzer Staatskanzlei. Nöhls Aufgabe besteht darin, als Ansprechpartner zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Kultur sowie dem Bildungsministerium und der Staatskanzlei zu fungieren und entsprechende Arbeitsabläufe zu koordinieren. “Ich habe hier in Mainz einen tollen Job”, betonte Nöhl, “der mir sehr viel Spaß macht und in dem ich zufrieden bin.” (et)

