Egger und Finanzen – Freie Wähler legen sich fest

TRIER. In einem ersten Durchgang hat die Stadtratsfraktion der Freien Wähler (FWG) während ihrer ganztägigen Klausursitzung über den von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) vorgelegten Haushaltsplan für 2017/2018 diskutiert. Vorläufiges Ergebnis laut FWG: Das hohe städtische Defizit lasse sich “aus eigener Kraft nicht mehr abbauen”. Ferner sei die Misere alleine mit kommunalen Sparprogrammen nicht mehr zu beheben. Die FWG stehe zwar hinter den von der Verwaltung vorgeschlagenen Konsolidierungsprogrammen. “Aber die packen das Übel nicht an der Wurzel”, so Fraktionschefin Christiane Probst, die in einer Pressemitteilung zudem ankündigt, dass die FWG sich dem von der SPD geplanten Abwahlantrag gegen Dezernent Thomas Egger (SPD) anschließen wird.

“Wenn in Zukunft die kommunale Selbstverwaltung mehr sein soll als ein ‘Lippenbekenntnis mit Verfassungsrang’, müssen wir das Übel der Finanznot an der Wurzel packen”, fordert Probst. Hauptforderung der Freien Wähler sei dabei “eine grundlegende Finanzreform im Land zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung”. Trier dürfe nicht länger “auf Almosen aus Mainz” angewiesen sein. Ferner verlangt die FWG eine “neue strategische Ausrichtung und Aufgabenkritik”.

Die Freien Wähler äußern sich vor dem Hintergrund der anhaltenden kommunalen Finanzmisere “enttäuscht darüber, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Kommunen einen Teil der zusätzlichen Millionen aus dem Finanzpakt von Bund Ländern verweigert”. Angesichts der katastrophalen Finanzlage der Städte sei es enorm wichtig, “gemeinsam für stärkere Rechte der kommunalen Selbstverwaltung zu trommeln”. Ferner will die FWG “die Stadt-Umland-Problematik weiter thematisieren, um regionale Kooperationen zu stärken”. In diesen Kooperationen könnten auch Probleme wie jetzt beim Theater angegangen werden. So haben die Freien Wähler bereits vor Monaten ein “Theater der Region” gefordert.

“Wir begrüßen aber”, betont Probst, “dass Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes zugesagt hat, eine Prioritätenliste zur Sanierung des städtischen Etats vorzulegen.” Haushaltswahrheit und -klarheit sowie realistische Umsetzungen in den kommenden zwei Jahren seien damit verbunden.

Die Sanierung des städtischen Haushalts, die Umstrukturierung der Verwaltung und ein kontinuierlicher Abbau des Haushaltsdefizits, die realistische Umsetzung von investiven Maßnahmen sowie Projekte im Ergebnishaushalt will die FWG mit ihren Mitgliedern in den Ortsbeiräten und Bürgerinnen und Bürgern beraten und anschließend auf die Einzelmaßnahmen eingehen. Die Freien Wähler laden die Triererinnen und Trierer daher zum Gedankenaustausch ein. Wünsche und Meinungen können unter fwg.im.rat@trier.de abgegeben werden.

Für Egger-Abwahl

Die FWG-Fraktion wird den Abwahlantrag der SPD gegen Dezernent Thomas Egger einstimmig unterstützen, kündigt Probst an. Es sei “mutig, dass die SPD die Parteizugehörigkeit des Dezernenten hintangestellt habe”. “Wir teilen die Auffassung”, so Probst, “dass Parteizugehörigkeit bei derart wichtigen Entscheidungen eine untergeordnete Rolle muss, weil hier die Problemlösung im Mittelpunkt stehen sollte.” Trier brauche nach “den unerfreulichen Entwicklungen am Theater und anderen Bereichen einen echten und ernst gemeinten Neustart im Egger-Dezernat”. “Das trifft auch auf die Vertragsauflösung von Intendant Karl Sibelius zu”, so Probst.

“Es wäre schade, sollte der Stadtrat nicht gemeinsam Verantwortung übernehmen, denn dann wandelt sich die mit einer Neuwahl verbundene Chance zu einem ungeheuren Risiko”, betont die Fraktionschefin der Freien Wähler. “Wir wollen einen echten Neuanfang und keine Wiederholung, weil wir verliebt sind ins Gelingen, nicht ins Verhindern!”, so Probst. Im Stadtrat verfügt die FWG über vier Sitze. (tr/et)