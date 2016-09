"Ehrenamtskarte ist Erfolgsmodell"

RHEINLAND-PFALZ. "Die Landesweite Ehrenamtskarte, die ich vor zwei Jahren eingeführt habe, ist ein Erfolgsmodell. Sie verbindet Dank und Anerkennung mit konkret nutzbaren Vorteilen und sorgt dafür, dass das Ehrenamt öffentliche Aufmerksamkeit bekommt." Das unterstrich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Landtag beim Thema "Zwischenbilanz zur Ehrenamtskarte".

Mittlerweile seien 90 Kommunen bei dem Projekt dabei, darunter alle großen Städte und fünf komplette Landkreise. Acht weitere Kommunen würden demnächst folgen, rund 25 bereiteten gerade entsprechende Ratsbeschlüsse vor. "Mit jeder neuen Kommune wächst die Attraktivität der Karte, weil wir eine Art Schneeballsystem in Gang gesetzt haben. Derzeit sind es knapp 400 Vergünstigungsangebote, die die Karteninhaber nutzen können", betonte die Ministerpräsidentin. Über 2.000 Karten seien bisher ausgestellt worden. Auch diese Zahl werde deutlich steigen, da sich mit jeder neuen teilnehmenden Kommune auch die Zahl der Anträge erhöhe.

Der Erfolg der Ehrenamtskarte sei damit verbunden, dass die Landesregierung dieses Projekt gemeinsam mit den Kommunen umsetze. Sie entschieden vor Ort über eine Beteiligung an der Karte. "Die Ehrenamtskarte ist ein ganz wichtiger Mosaikstein der Anerkennungskultur neben unserem Ehrenamtstag, den zahlreichen Preisen und Auszeichnungen oder dem Engagement- und Kompetenznachweis", so Dreyer. Rheinland-Pfalz bezeichnete sie als Land des Ehrenamtes, was eine neue Studie wieder einmal eindrucksvoll bestätige. Danach seien 48,3 Prozent aller Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ehrenamtlich engagiert. "Rheinland-Pfalz belegt damit im Ländervergleich den Spitzenplatz", so die Ministerpräsidentin.

In Trier wurde die Karte im März 2015 eingeführt. (tr)