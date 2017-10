Ehrliche Finderin sorgt für die gute Nachricht des Tages

TRIER. Und es gibt sie noch – die guten Nachrichten. Die heutige stammt aus dem Polizeibericht. Eine junge Frau fand in der Nähe vom Haus des Jugendrechts in Trier-West eine Geldbörse und brachte sie unverzüglich zur dortigen Polizeidienststelle.

Am frühen Nachmittag des gestrigen Dienstags die 21-jährige Triererin in der Dienststelle. Aber nicht um eine Anzeige zu erstatten sondern um eine Geldbörse abzugeben, die sie in der Hornstraße gefunden hatte. Darin fanden sich 270 Euro Bargeld und persönliche Papiere des Eigentümers. Den konnte die Polizei telefonisch schnell erreichen.

Der 58-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Konz hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. Hocherfreut kam er zur Dienststelle nach Trier, um sein Eigentum wieder an sich zu nehmen, nicht ohne einen Finderlohn für die ehrliche Finderin zu hinterlassen. (tr)



