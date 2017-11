Eifel-Literatur-Festival: Elke Heidenreich ausverkauft

BITBURG. Seit drei Wochen läuft der Vorverkauf für das Eifel-Literatur-Festival 2018. Und schon ist die sechste Veranstaltung ausverkauft: Die Lesung mit Elke Heidenreich am Freitag, 27. April 2018.

“Alles kein Zufall“ heißt das Buch voller humorvoller Kurzgeschichten, aus dem Heidenreich vortragen wird. In komischen und traurigen Alltagsszenen zeigt Heidenreich die unglaublichen und unvergesslichen Situationen, in denen sich jeder wiedererkennt. Musikalisch begleitet wird Elke Heidenreich von ihrem Lebensgefährten Marc-Aurel Floros mit musikalischen Intermezzi am Klavier.

Tickets für die übrigen 18 Festivalveranstaltungen von April bis Oktober 2018 gibt es online unter diesem Link, in mehr als 700 Vorverkaufsstellen von Ticket Regional in der gesamten Region sowie telefonisch unter 0651/ 97 90 777. (tr)



Drucken