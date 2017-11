Eifel-Literatur-Festival: Peter Wohlleben ausverkauft

PRÜM. Kaum 14 Tage nach Vorverkaufsstart ist auch die vierte Veranstaltung des Eifel-Literatur-Festivals ausverkauft: die Veranstaltung mit Deutschlands berühmtesten Förster Peter Wohlleben.

700 Besucher können Wohlleben am 13. April 2018 in der Aula der ehemaligen Wandalbert-Hauptschule in Prüm erleben. Seit dem Vorverkaufsstart am 6. November 2017 sind inzwischen gut 7000 Tickets verkauft worden.

Tickets für die zahlreichen weiteren Lesungen sind erhältlich online unter diesem Link, in mehr als 700 Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie unter Ticket-Telefon 06541/ 97 90 777. (tr)



