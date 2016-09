Eifel Literaturfestival: Tietjen krank, Hermann kommt

BITBURG. Auf die Veranstaltung mit Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen (NDR) hatten sich viele Besucher gefreut. Wollte sie doch durchaus heiter über ein ernstes Thema sprechen: über die Demenzerkrankung ihres Vaters. Aus gesundheitlichen Gründen müssen sämtliche Vorträge deutschlandweit abgesagt werden. Dreizehn insgesamt – darunter Prüm am 21. Oktober.

Ein Ersatztermin ist in 2016 nicht in Sicht, auch noch nicht für 2017. Die Tickets können da zurückgegeben werden, wo sie gekauft worden sind.

Am Freitag, 23. September, kommt Judith Hermann mit ihrem neuesten Erzählband "Lettipark“. in den Festsaal von Haus Beda nach Bitburg. Das Thema: Was geschieht, wenn wir jemandem begegnen? In kurzen Erzählungen spürt Judith Hermann diesen alles entscheidenden Momenten nach, die man so schnell übersieht.

Tickets gibt es online über eifel-literatur-festival, in mehr als 700 VVK-Stellen von Ticket Regional oder über das Ticket-Telefon 0651/ 97 90 777. (tr)