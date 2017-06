Eifelstrom hat bereits 10.000 Kunden

BITBURG. Vor knapp einem Jahr fiel bei Innogy der Startschuss für EIFEL Strom. Zehn Monate später konnten Markus Pfeifer, Geschäftsführer der Regionalmarke EIFEL, und Manfred Klasen, innogy Vertriebsleiter RegionSüd, bereits den 10.000. Kunden begrüßen. Walter Hammes ist überzeugt vom EIFEL Strom-Produkt: ‟Der Strom stammt zu 100% aus Wasserkraft der Region und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.“

Manfred Klasen ist sehr zufrieden mit dem Erfolg von EIFEL Strom: ‟Die Entscheidung, ein regionales Grünstromprodukt gemeinsam mit der Regionalmarkte EIFEL an den Markt zu bringen, war genau richtig. Die benötigten Mengen an Wasserkraft sind auch über 2017 hinaus bereits gesichert.“ EIFEL Strom bietet nicht nur entscheidende Vorteile bei Preis und Leistung, sondern schont Ressourcen und die Umwelt. So können Privathaushalte die Energiewende aktiv mitgestalten und profitieren von zuverlässiger und preisgünstiger Stromlieferung. Der attraktive Strompreis bleibt dabei über einen Zeitraum von zwei Jahren stabil und bietet so zusätzlich Planungssicherheit.

Der gemeinsame Ursprungsgedanke, mit dieser Kooperation zudem wichtige Naturschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte in den Naturparks Nord- und Südeifelzu unterstützen, geht jetzt in die Umsetzung. Manfred Klasen übergab jeweils 2.500 Euro an den Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Südeifel und Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Dr. Joachim Streit, sowie an den Stellvertretenden Vorsitzenden des Naturparks Nordeifel e.V.und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm, Aloysius Söhngen. Die Geschäftsführerinnen der beiden Naturparks, Daniela Torgau und Anne Stollenwerk, freuen sich, mit der Zusage ihre LEADER-Projekte ‟Naturpark-Kita“ und ‟Naturpark Schule“ weiter fördern zu können. So sollen unter anderem weitere Bildungsmaterialien zu Naturpark-Themen wie Natur, Kulturlandschaft und Heimatkunde angeschafft werden, wie die – mit zahlreichen Exkursionsmaterialien bestückten – Naturpark-Entdeckerwesten oder Streuobstwiesen-Rucksäcke. (tr)



