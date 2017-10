‟Eigentlich stehen wir gut da”

TRIER. Wer hätte das gedacht? Unter dem Titel ‟Boomt Ihr Landkreis auch?” hatte der ‟Spiegel‟ über ein Ranking von Städten und Landkreisen berichtet. Und siehe da: Deutschlands älteste Stadt findet sich darin auch wieder.

Und wo steht die Moselmetropole? “Ziemlich gut”, schmunzelte Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei der Pressekonferenz des Stadtvorstandes, bei der er das Spiegel-Ranking präsentierte. Und verwies auf die Aussage: ‟Trier ist eine junge Stadt‟. Mit einem Durchschnittsalter von 40,3 Jahren verortete der ‟Spiegel‟ Trier auf Rang 398 von 402. Wobei man wissen muss, dass die Stadt/der Landkreis mit dem höchsten Durchschnittsalter auf Rang 1 und die/der mit dem niedrigsten auf Rang 402 landete. ‟Man könnte auch sagen, Trier ist die fünftjüngste Stadt/Landkreis in Deutschland‟, freute sich das Stadtoberhaupt.

Mit einem Ausländeranteil von 15,8 % ist Trier eine internationale Stadt, stellte der Spiegel fest; hier belegt Trier Rang 33 von 402.

Die niedrigste Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz

Gefreut haben wird den Oberbürgermeister, dass der Spiegel hier lediglich eine Arbeitslosenquote von 5,7% (Stand 2016) feststellen konnte. Was bundesweit betrachtet für Rang 186 reichte. Unter den rheinland-pfälzischen Großstädten ist das ein Spitzenwert: Koblenz und Mainz haben je 6,5%, Ludwigshafen 8,7%, Kaiserslautern 9,8% und Pirmasens 12,7%. Das Fazit des OB: ‟In der Region finden viele Menschen Arbeit.”

Und noch etwas freut ihn: ‟Trier zieht immer mehr Menschen an.” Die Veränderung der Einwohnerzahl beträgt laut diesem Ranking zwischen den Jahren 2000 und 2015 plus 15,2%. Was für Rang 12 reicht.

Die Kehrseite der Medaille aber ist, dass die Menschen in Trier hohe Mieten zahlen müssen. Was sich in einem durchschnittlichen Mietpreis von 8,07 Euro pro Quadratmeter niederschlägt. Rang 71 im Ranking; in Rheinland-Pfalz ist nur Mainz teurer, hier beträgt der durchschnittliche Mietpreis 10,42 Euro pro Quadratmeter. Kommentar des Oberbürgermeisters dazu: ‟Wohnraum ist knapp in Trier. Ohne neue Baugebiete werden die Mietpreise weiter steigen.”

Abgeschlagen auf dem letzten Platz bei den Großstädten in Rheinland-Pfalz findet sich Trier bei der Aussage: ‟In Trier erwirtschaften die Menschen viel Geld.”Bundesweit betrachtet reicht ein Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 41.100 Euro für Platz 70. Zum Vergleich die rheinland-pfälzischen Großstädte: Ludwigshafen 74.300 € (Platz 11), Koblenz 66.300 € (Rang 17), Mainz 54.800 € (Rang 32) und Kaiserslautern 44.500 € (Rang 56). Diese Verdienstzahlen beziehen sich auf das Jahr 2014, ‟möglicherweise werden dabei für die Region Trier nicht die in Luxemburg erzielten Einkommen berücksichtigt‟, gibt der OB zu bedenken und weist darauf hin, dass dies nicht klar aus der Quelle hervorgehe.

Alles in allem könne man aber mit Fug und Recht sagen: ‟Eigentlich stehen wir gut da.” (rl)



Drucken