Ein Anhänger, der es in sich hat

TRIER. Ein neuartiger Anhänger verwandelt bei Bedarf mobile Geschwindigkeits-Überwachungsanlagen in semi-stationäre Einrichtungen. Der Vorteil: Besonders gefährliche Bereiche im Straßenverkehr können so problemlos über mehrere Tage hinweg beobachtet werden, ohne dass dafür ein Beamter vor Ort sein muss. Das Polizeipräsidium Trier wird bis Ende des Jahres zwei dieser Anhänger zur Verfügung haben. Der erste wurde nun den Trierer Medien vorgestellt.

Von Rolf Lorig

Der Volksmund nennt sie Blitzer, im Amtsdeutsch spricht man von Geschwindigkeits-Überwachungsanlagen. Jeder Autofahrer fürchtet sie und doch käme man vermutlich nicht ohne sie aus. Überhöhte Geschwindigkeit ist schon lange eine der häufigsten Unfallursachen. Beim diesjährigen ‟Speed Marathon‟ im April registrierte die Polizei in Rheinland-Pfalz mehr als 3800 Schnellfahrer. Einer der Bereiche, auf denen die Höchstgeschwindigkeit oft missachtet wird, befindet sich auf der dreispurigen Biewerbachtalbrücke. Die Strecke ist ein Zubringer auf die A64 und A 602 und wird von vielen Fahrzeuglenkern oft schon als Autobahn wahrgenommen. Auf der Brücke selbst gibt es eine Beschränkung mit Tempo 80. Hier hat die Polizei bei früheren Messungen Spitzengeschwindigkeiten von 142 bis 192 km/h registriert.

An diesem Morgen aber steht keine offizielle Messung auf dem Programm. Man nutzt lediglich das authentische Umfeld für die Vorstellung des neuen Transportmittels. Der graue Anhänger, den ein normaler VW-Polizeibus zum Einsatzort gebracht hat, ist rasch als Blitzer zu identifizieren. Sofern man direkt davor steht. Wenn das Gerät aber komplett ausgerichtet am Straßenrand parkt, scheint es Tarneigenschaften zu besitzen. Bis der rote Blitz ausgelöst wird…

Eine mobile und gepanzerte Schutzeinrichtung

Norbert Heinz leitet beim Polizeipräsidium Trier den zentralen Verkehrsdienst. Ihm obliegt es an diesem Morgen, den Medienvertretern den grauen Anhänger vorzustellen. Was man auf den ersten Blick nicht sieht: Der Anhänger ist eine mobile und gepanzerte Schutzeinrichtung für das technische Innenleben. Die Technik innen ist nicht neu, wird seit 2011 für die Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzt. ‟Dieser Anhänger ermöglicht erstmals eine mehrtägige Überwachung eines einzelnen Streckenabschnittes, ohne dass ein Mensch dabei sein muss‟, erklärt Heinz. Am Einsatzort wird der Anhänger komplett auf den Boden abgesenkt, danach kann die Technik auf die Strecke ausgerichtet werden. Danach ist der Anhänger völlig einbruchssicher. Nirgendwo gibt es einen Punkt, an dem eine Brechstange angesetzt werden könnte. Zudem wacht eine Alarmanlage darüber, dass sich hier niemand mutwillig versucht: ‟Die Anlage reagiert auf Erschütterungen, da reicht es schon, wenn jemand mit der flachen Hand auf eines der Bleche schlägt.” Sofort gehe dann ein stiller Alarm an die Polizei, die unverzüglich eine Streife zum Einsatzort beordern kann.

Die Kosten für den Anhänger mit Innenleben liegen im sechsstelligen Bereich, weswegen die semi-stationäre Einheit vor allem am Rand von mehrspurigen Straßen zum Einsatz kommt. ‟Wir können damit drei Fahrspuren gleichzeitig überwachen‟, informiert Norbert Heinz und verdeutlicht die Technik: ‟Eine Laser-Pistole sendet einen Strahl aus. Diese Anlage aber schickt 158 Strahlen an den Messpunkt.” Der Messpunkt, das sind die Fahrzeuge. Erfasst werden diese in einer Entfernung von 75 Metern. Die Messung selbst beginnt bei 50 Metern. Computergesteuert folgt der Messpunkt dem Fahrzeug. Ist der Fahrer zu schnell unterwegs, löst der Blitz bei etwa zehn bis 20 Metern Entfernung aus.

Doch was ist, wenn ein Fahrzeug von einem anderen teilweise verdeckt ist? Dann werde die Messung bei diesem speziellen Fahrzeug abgebrochen, sagt Heinz und stellt fest, dass somit auch eine falsche Messung ausgeschlossen sei.

Die Batterien im Inneren des Anhängers garantieren eine permanente Einsatzdauer von bis zu sieben Tagen. Für Norbert Heinz ein klarer Vorteil: ‟Dann wird der jeweilige Abschnitt nicht nur tags sondern auch nachts überwacht, wenn niemand ernsthaft mit einer Kontrolle rechnet.”

Insgesamt zehn dieser Hänger sollen landesweit zum Einsatz kommen. Den zweiten Trailer für ihr Einsatzgebiet erwartet die Trierer Polizei bis zum Ende des Jahres.



