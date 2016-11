Ein attraktiver Service für Leser der Stadtbibliothek

TRIER. Kunden- und leserfreundlich ist die neue Medienbox im Eingangsbereich der Stadtbibliothek im Palais Walderdorff. Leser können hier ihre ausgeliehenen Medien außerhalb der regulären Öffnungszeiten einwerfen und damit die Ausleihfristen wahren. Bürgermeisterin Angelika Birk stellte die Box am Donnerstag zusammen mit der stellvertretenden Bibliotheksleiterin Sabine Millen den Medienvertretern vor.

‟Wenn man es genau nimmt, dann ist diese Box ein überdimensionaler Briefkasten.” Mit ihrem Vergleich liegt die Bürgermeisterin gar nicht falsch. Werden doch die ausgeliehenen Medien wie Bücher, CDs oder DVDs einfach in die Einwurfklappe gelegt. Nach dem Schließen der Klappe rutscht der Inhalt ins Innere der Box, wo er weich aufgefangen wird. Eine Feder sorgt dafür, dass sich im leeren Zustand der Innenboden nah unterhalb der Einwurfklappe befindet, wodurch die Fallhöhe und die materielle Beanspruchung der Medien gering bleiben. Je voller der Kasten wird, umso mehr senkt sich der Boden nach unten. ‟Etwa 400 unterschiedliche Medien kann diese Box schlucken‟, erläutert Sabine Millen. In dem Zusammenhang unterstreicht die stellvertretende Leiterin, dass die Kunden nach wie vor für eine fristgerechte Rückgabe verantwortlich sind. ‟Hier eingeworfene Medien werden erst am folgenden Öffnungstag zurückgebucht.” Und: ‟Alle eingeworfenen Medien müssen unbedingt vollständig sein.”

Dass diese Box trotz Haushaltssperre gekauft werden konnte, ist laut Aussage von Bürgermeisterin Birk der finanziellen Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz zu verdanken, das die Anschaffung mit 50 Prozent der Kosten unterstützte. Nach Auskunft von Sabine Millen ist der Einwurf in die Box ausschließlich außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek möglich. Und noch eine Einschränkung gibt es: ‟Aus Kapazitätsgründen steht die Box bei längeren Schließungszeiten der Bibliothek, wie beispielsweise zwischen Weihnachten und Neujahr, nicht zur Verfügung.” (rl)