“Ein bisschen wie nach Hause kommen…”

TRIER. Die Trierer Bundestagsabgeordnete und SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat am Donnerstagabend während der Veranstaltungsreihe “Fraktion vor Ort” der SPD-Stadtratsfraktion das Bürgerhaus in Trier-Nord besucht. Dorthin hatten die Sozialdemokraten zu einem offenen Dialog eingeladen. “Uns ist es wichtig, dass wir auch nach dem Wahlkampf den Dialog zu den Bürgerinnen und Bürgern aufrechterhalten. Wir stehen für Kontinuität und fruchtbaren Austausch. Nur so kann Demokratie auf Dauer funktionieren”, betonte der Trierer Landtagsabgeordnete und SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Teuber zu Beginn der Veranstaltung.

Nach dem Dank für die Unterstützung aus Mainz und Berlin zur Stärkung des Bund-Länder-Programms “Soziale Stadt” führte die Vorsitzende der SPD Trier-Nord und Ortsbeiratsmitglied Maria Duran Kremer an, dass der Zugang zu den Menschen vor Ort für die Politik ein essentieller Bestandteil sei: “Wir haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen und Wünsche der Menschen hier in Trier-Nord. Mit Katarina haben wir eine Abgeordnete, die an uns denkt.”

Barley, die selbst einige Jahre in Trier-Nord gewohnt hatte, bedankte sich für die Einladung und gab den Besucherinnen und Besuchern in lockerer Atmosphäre einen Einblick aus erster Hand in die Berliner Bundespolitik. So führte sie die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, die Rente mit 63 und auch die Stärkung des Sozialen Wohnungsbaus an. “Nachdem Schwarz-Gelb die Mittel im Bund-Länder-Programm so drastisch gekürzt hatte, mussten wir natürlich gegensteuern. Wir müssen vor allem in Menschen investieren, nicht nur in Gebäude. Die Erfolge kann man hier in Trier-Nord sehen”, so Barley.

Auch das Aufkommen rechtspopulistischer Parteien in Deutschland und Europa wurde im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern thematisiert: “Die Populisten wollen keine Probleme lösen, sie schüren nur Wut und Angst. Was passiert, wenn solche Parteien an die Macht kommen, sehen wir in Polen. Vor allem müssen Frauen, die unabhängige Justiz und die freie Presse unter den restriktiven Gesetzen leiden”, führte die Abgeordnete aus.

Im Anschluss an die Diskussion konnten die anwesenden Gäste in kleinen Runden das Gespräch suchen. Dabei war Gelegenheit, sich mit der SPD-Generalsekretärin und den anwesenden Fraktionsmitgliedern persönlich auszutauschen. (tr)