Ein Buch, das Lust auf Wald macht

TRIER. Für Gundolf Bartmann steht fest: ‟Wald ist toll und genutzter Wald ist wichtig.” Was er damit meint, verdeutlicht ein 72-seitiger Bildband, der aktuell im Maisenbacher Medien-Verlag erschienen ist. Die Fotografien stammen von Ingrid Lamour, die Illustrationen von der Trierer Grafikerin Nicole Bredtmann.

Dass Gundolf Bartmann diese These vertritt, wundert wenig. Der Mann ist Leiter des Forstamtes Trier und schon alleine von Beruf wegen viel im Wald unterwegs. Gerade deshalb ist es ihm wichtig deutlich zu machen, dass den Leser keine romantische Verklärung erwartet. Denn gerade an der Nutzung des Waldes scheiden sich oft die Geister. Für Bartmann aber ist das ein wichtiger Aspekt, ‟damit das Gesamtsystem auch funktioniert.”

Die beiden Herausgeber Franz-Peter Karges und Christoph Maisenbacher zählen sich zu den Freunden des Waldes. ‟Am Anfang waren das nur einfache Spaziergänge, um abzuschalten und die Ruhe in sich aufzunehmen‟, berichtet Verleger Maisenbacher. Doch nach und nach seien auch bei ihnen Fragen aufgetaucht: Welche Funktion und welchen Nutzen haben die Bäume am Rand der Stadt? Weshalb hat die Fichte nicht mehr den früheren Stellenwert? Was sind das überhaupt für Bäume, die uns beim Spaziergang durch den Wald begegnen?

Beim Internationalen Tag des Waldes vor einem Jahr begegnete Maisenbacher Forstdirektor Gundolf Bartmann. Rasch kamen die beiden Männer ins Gespräch und schnell schälte sich die Idee heraus, gemeinsam ein Druckwerk zu erstellen. ‟Am Anfang sprachen wir noch von einer Broschüre. Doch die Idee entwickelte sich schnell weiter hin zu einem Bildband‟, erinnert sich Christoph Maisenbacher. Kein Wunder, hat das Thema Wald doch in Rheinland-Pfalz einen hohen Stellenwert. ‟Wir sind das waldreichste Bundesland‟, betont Bartmann und weist darauf hin, dass 42 Prozent der Fläche mit Wald bedeckt sind.

Was ist das für ein Baum?

Doch wie erkennt man als Wanderer, um welche Bäume es sich da jeweils handelt? Die Grafikerin Nicole Bredtmann hat genau hingeschaut und die Silhouetten und wichtigsten Details in einem eigenen Teil des Buches grafisch so dargestellt, dass eine Bestimmung leicht möglich wird.

Beim Thema Wald könnte alles so schön und einfach sein, gäbe es da nicht unterschiedliche Interessen. Erholungssuchende haben einen anderen Blick auf den Wald als die Holzwirtschaft. Freizeitsportler wiederum ein anderes Nutzungsverhalten als Förster und Jäger. Und dann gibt es auch noch Bestrebungen, Wölfe und Luchse wieder in den heimischen Wäldern anzusiedeln. Zudem drängen auch die Windmüller mehr und mehr in den Wald. Und nicht zu vergessen die zahlreich neu entstehenden Neubaugebiete am Rand, die die Wälder und damit auch die Forstleute mit Verlusten und Ansprüchen konfrontieren.

Während Gundolf Bartmann für die thematische Zielsetzung verantwortlich zeichnet, stammen die visuellen Eindrück von Ingrid Lamour. Auch sie hat eine tiefe Verbundenheit zum Wald, arbeitet als Försterin im Forstamt Daun. Ihre Bilder mit einzigartigen Stimmungen machen einfach Lust auf Wald, zeugen von hohem Talent und einem ausgeprägten fotografischen Gespür. So ist es denn auch nur folgerichtig, dass Gundolf Bartmann laut darüber nachdenkt, diesem Buchprojekt auch mal eine fotografische Ausstellung mit Bildern von Ingrid Lamour und anderen Fotografen folgen zu lassen. Bilder wie diese sind die beste Werbung für den Wald; Schriften wie das vorliegende Buch bestens dazu geeignet, den Lebensraum Wald besser verstehen zu können.

‟Wald ist toll & genutzter Wald ist wichtig‟; erschienen bei maisenbacher-medien, erhältlich im Buchhandel zum Preis von 9,50 Euro. Außerdem erhältlich beim Forstamt Trier-Quint, Am Rothenberg 10. (rl)

