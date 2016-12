Ein deutliches Plus an gefühlter Sicherheit

TRIER. Schon seit Jahren hat die internationale Polizeipräsenz auf dem Weihnachtsmarkt ihren festen Platz. Regelmäßig gehen hier deutsche Polizisten mit Kollegen aus Belgien, Luxemburg und Frankreich auf Streife. Ergänzt werden diese Teams durch Mitglieder des städtischen Ordnungsamtes und der Berufsfeuerwehr. Auch die Bundespolizei und die saarländische Polizei stellen im Rahmen der regelmäßigen Zusammenarbeit Beamte für den Dienst auf dem Trierer Weihnachtsmarkt ab.

Dienstlich auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs sein zu können, für manch einen mag das ein Traumjob sein. Was für die Internationale Streife so aber kaum zutreffend sein wird. Denn wo andere sich vergnügen, ist für die etwa zwölf Ordnungshüter Konzentration und Wachsamkeit angesagt. ‟Nach den terroristischen Vorfällen in der Vergangenheit ist es wichtig, den Menschen das Gefühl zu geben, dass jemand da ist, der auf sie aufpasst‟, sagt Oberbürgermeister Leibe. Dem pflichtet Polizeipräsident Lothar Schömann bei, zeigt aber noch eine andere Facette auf: ‟Weihnachtsmärkte werden gerne auch von Taschendieben heimgesucht. Durch unsere starke Präsenz und unsere speziell geschulten Mitarbeiter können wir auch auf diesem Gebiet ein deutlich spürbares Stück Sicherheit geben.”

Hauptkommissar Harald Lahr von der Polizeiinspektion Trier hat reichlich Erfahrung mit dem Dienst auf dem Weihnachtsmarkt. Zusammen mit seinem Team ist er hier schon seit Jahren präsent. Ja, die Zahl der Diebstähle sei deutlich zurückgegangen, bestätigt er auf die Nachfrage des reporters. Dennoch bestehe keine Gefahr, dass es nichts mehr zu tun gebe. Besonders nach dem Genuss des Glühweins komme es immer wieder zu kleineren Rempeleien, die die Streife aber schnell in den Griff bekomme. ‟Oft reicht es aber schon aus, wenn die Menschen die Beamten sehen‟, schmunzelt er.

Die Anwesenheit der ausländischen Kollegen empfindet er als wohltuend. Die Sprachbarriere sei für viele Menschen das größte Hindernis in einem fremden Land. Immer wieder sei zu erleben, wie froh französische, luxemburgische oder belgische Touristen seien, wenn sie hier Polizisten in den ihnen bekannten Uniformen antreffen. ‟Diese Kollegen werden dann auch sofort angesprochen. Die Menschen sind einfach dankbar, sich in ihrer Sprache verständigen zu können.” Eine Erfahrung, die Trierer Polizisten übrigens ebenfalls in den Nachbarländern machen. Denn auch dort gibt es viele Weihnachtsmärkte, die von Deutschen besucht werden. ‟Da kommt es dann zu den gleichen Begegnungen wie hier in Trier auf dem Hauptmarkt und auf dem Domfreihof‟, weiß Polizeipräsident Lothar Schönmann. Und noch etwas hat er beobachtet: ‟Viele Touristen sprechen ihre uniformierten Landsleute nur deshalb an, weil sie zusammen mit ihnen ein Selfie vor einem Trierer Wahrzeichen machen wollen. Dieses Verhalten zeigt, wie sehr die Menschen den hinter der Sache stehenden Sicherheitsgedanken zu schätzen wissen.”

Oberbürgermeister Wolfram Leibe nutzt die Gelegenheit, sich bei allen Mitgliedern der multinationalen Streife zu bedanken. Er hofft, dass auch in den kommenden Jahren diese schon seit etlichen Jahren bestehende Tradition ihre Fortführung finden wird. (rl)