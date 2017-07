Ein dickes Trierer Informationspaket neu im Netz

TRIER. Wer digitale Informationen zur Stadt Trier haben möchte, kommt am Internetauftritt der Stadt nicht vorbei. Am gestrigen Mittwoch wurde dieses Angebot gegen 14 Uhr deutlich ausgebaut. Zu diesem Zeitpunkt ging das Amt für Bodenmanagement und Geoinformation mit dem Geoportal online. Was dieses Portal beinhaltet und wer es nutzen kann, darüber informierte Baudezernent Andreas Ludwig zusammen mit den Beteiligten auf einer Pressekonferenz.

‟Geo-Info – das klingt technisch, aber das ist doch längst Bestandteil unseres Lebens geworden. Wer schaut noch in eine Karte, wenn man mit dem Auto unterwegs ist?” Der Einstieg, den Andreas Ludwig in das Thema wählt, ist wohl bedacht. Wobei das bislang in drei Sprachen gehaltene Geoportal der Stadt Trier eine ganze Menge mehr zu bieten hat als bloße Navigation. Ralf Artkamp, der Leiter des Amtes für Bodenmanagement und Geoinformation, macht auf einen Punkt aufmerksam, der angesichts der Vielfalt an technischen Möglichkeiten nicht in Vergessenheit geraten darf: ‟Die Wahrung der Privatsphäre steht immer an der obersten Position.” Er weiß aber auch, wie stark das Bedürfnis der Menschen nach digitalen Daten ist. Weshalb das so ist, veranschaulicht er aus der Sicht der Verwaltung: ‟Mehr als 80 Prozent des Verwaltungshandelns hat einen Raumbezug.”

Vom Stadtplan bis zum Solarkataster

Was das heißt, zeichnen in der Folge Berthold Adamy und Jürgen Möschel auf. Adamy gehört zu den Mitarbeitern von Artkamp, Möschel arbeitet für das Trierer Unternehmen Netgis, das mit der technischen Umsetzung des Geoportals beauftragt wurde. Die beiden zeigen am Computer auf, was das Geoportal alles kann. ‟ Das Geoportal Trier stellt raumbezogene Daten, Karten und Pläne des Stadtgebietes Trier nach den Erfordernissen aus Verwaltung, Wirtschaft und Recht zur Verfügung. Neben Stadtplänen, verschiedenen Karten und Luftbildern finden Sie hier auch Daten und Informationen zu zahlreichen Fachthemen zum Beispiel aus den Bereichen Planung, Umwelt, Verkehr und Freizeit‟, zitiert Adamy die ersten Sätze auf der Seite und steigt dann ins Detail ein. Acht Unterpunkte finden sich auf der Seite – der neueste Stadtplan, die Bereiche Bauen und Wohnen, Umwelt und Verkehr, Tourismus und Partnerstädte. Ergänzt werden die Informationen durch die Themenfelder Solarkataster, Kitas und Sportatlas.

Welche Fülle an Informationen hinter den Einzelpunkten steht wird deutlich, wenn man einen der Oberbegriffe anklickt. Beim Thema Bauen und Wohnen öffnet sich ein Untermenü, das über neun weitere Themenfelder Auskunft zu allen Fragen rund um das Bauen und Wohnen gibt. Gebietsabgrenzungen zeigen auf, wo die Grenzen der Stadtteile verlaufen, Bodenrichtwerte finden sich, Infos über den Flächennutzungsplan oder zur Denkmalpflege, die Raumordnung oder den Katasterplan. Um nur einige Beispiele zu nennen.

‟Alles in allem finden sich im Geoportal 20 Fachthemen mit 60 Unterthemen‟, bilanziert Jürgen Möschel.

Weitere Themenfelder in Arbeit

Nicht ohne Stolz stellt Ralf Artkamp fest, dass die Verwaltung unter der Mitwirkung des Amtes für Presse und Information dieses umfangreiche Werkzeug selbst entwickelt und mit der technischen Unterstützung von Netgis ans Laufen gebracht hat. Wichtig sei der Verwaltung gewesen, dass dieser Dienst auch über portable Geräte wie Smartphones oder Tablets genutzt werden kann.

Mit dem nun vorliegenden Angebot sei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, betont Ralf Artkamp. Zwar ist es zunächst auf vier Jahre ausgelegt, soll aber kontinuierlich weiterentwickelt werden. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass es noch viele weitere Themenfelder gibt, die hier noch eingepflegt werden können, um das Informationspotenzial noch interessanter und umfangreicher zu gestalten.

Die private Nutzung des Geoportals sei grundsätzlich kostenlos, betont Ralf Artkamp abschließend. Eine gewerbliche, kommerzielle oder parteipolitisch motivierte Nutzung dagegen immer mit gewissen Einschränkungen verbunden. (rl)



