Ein großartiger Abend für Kinder und Jugendliche

TRIER. Für die Trierer Musiker-Community war der Freitagabend ein wichtiger Termin. Steff Becker stellte im Brunnenhof seine neue CD ‟Bleib heut’ Nacht‟ live vor und zahlreiche Trierer Musiker wirkten auf der Bühne mit. Das Beste dabei: Wer an diesem Abend eine Eintrittskarte und die neue CD gekauft hatte, unterstützte damit auch noch die Kinder-Kulturstiftung, der Steff Becker 1000 CDs zur Verfügung gestellt hatte. Doch davon später mehr.

In einem Punkt hatte Steff Becker sich geirrt: ‟Morgen gibt es keinen Regen‟ hatte er noch am Tag zuvor via Facebook gepostet und von einem Regenrisiko bei Null gesprochen. Nun, vielleicht waren die vereinzelten Tropfen auch der Schweiß der Engel, die im Himmel zu den Klängen aus dem Brunnenhof mächtig ins Schwitzen gekommen sind. Möglich wär’s schon, denn die Musiker rund um Steff Becker gaben an diesem Abend alles und machten das Benefiz-Konzert zu einem bleibenden Erlebnis.

Vorband ‟Kornelius Flowers‟

Mehrere Hundert Fans, darunter auch Volksbank-Vorstand Alfons Jochem, hatten die Einladung zur Live-Präsentation angenommen und bildeten im Brunnenhof die Kulisse, die sich jeder Musiker für seinen Auftritt wünscht. Doch warum an dieser Stelle die namentliche Benennung von Alfons Jochem? Die Antwort lieferte Hiltrud Zock von der Kulturstiftung Trier. Nach dem Auftritt der Vorband ‟Kornelius Flowers‟ lieferte sie von der Bühne aus im Gespräch mit Marco Dühr die Hintergründe zu der Aktion. Über ihre Crowdfunding Aktion ‟Viele schaffen mehr“ hatte die Volksbank Trier diese CD erst möglich gemacht. Noch bis zum 31. Juli gibt es für eine Zehn-Euro-Spende die neue und signierte CD. Für jede verkaufte CD legt die Volksbank nochmals 10 Euro drauf und verdoppelt so das Ergebnis.

CD und Konzert eine Herzensangelegenheit

Für den bulligen Musiker mit der wandlungsfähigen Stimme war dieses Engagement eine Herzensangelegenheit. Als Fachanleiter arbeitet Becker schon seit Jahren im Dienst des Vereins ‟Palais‟ mit Jugendlichen, darunter auch viele unbegleitete Flüchtlinge, in einer Werkstatt im ehemaligen Walzwerk zusammen. Und er hat festgestellt, dass vor allem Musik die jungen Menschen zusammenführt. ‟Also stellt Steff Becker sein persönliches, musikalisches Lebenswerk ganz in die Förderung von Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen‟, sagte Hiltrud Zock und bedankte sich bei den Musikern, die neben dem Erlös der 1000 verkauften CDs auch noch das Eintrittsgeld für den Abend in den Dienst an der guten Sache gestellt hatten.

KinderKulturFonds führt Jugend zur Kultur

Natürlich nutzte die Kultur-Botschafterin noch die Gelegenheit kurz einen Überblick über die Aktivitäten der Förderinitiative ‟KinderKulturFonds“ zu geben. Danach unterstützt diese Einrichtung Kulturangebote für Kinder und Jugendliche – Musik, Literatur, Theater, Tanz und künstlerisches Gestalten. In Kooperation mit regionalen Musikschulen und Trägervereinen konnten bereits über 200 Kinder aus sozial benachteiligtem Umfeld ein Musikinstrument erlernen. Mehr als 1.000 Kinder und Jugendliche wurde zudem ermöglicht, an künstlerischen Angeboten teilnehmen.

Trierer Musikerszene hilft aktiv mit

Und damit gehörte die Bühne Steff Becker und seinen Freunden. Denn neben den Stamm-Musikern, die an der CD mitgewirkt hatten, wollten es sich viele weitere nicht nehmen lassen, ebenfalls ihr Scherflein zum Gelingen der Aktion beizutragen. So konnte das Publikum neben der Stamm-Besetzung Steffen Klein (Gitarre), Marco Dühr (Gitarre), Thomas Bitdinger (Bass), Fred Noll (Schlagzeug, Piano), Thomas Desch (Saxofon) und Hannah Landwehr (Gesang) auch noch Julia Steffen (Gesang), Fritz Rau (Trompete), Hanna Alff (Querflöte), Angela Simon (Cello), Holger Bracht (Schlagzeug), Henning Wirtz (Blues Harp), Ralph Brauner (Slidegitarre), Guido Bollig (Orgel) sowie Thiago Olievera (Percussion) auf der Bühne erleben.

Das Ergebnis war ein Konzert der Extraklasse, das allen Besuchern mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben wird.



