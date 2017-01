Ein Konzert zur Kunstausstellung

BERNKASTEL-KUES. Noch bis zum 20. Januar läuft im Cusanus-Geburtshaus die Ausstellung “Du siehst, ich lebe!”. Am 15. Januar gibt es dazu um 17 Uhr ein korrespondierendes Konzert.

Neben Bildern und Papierillustrationen hat die Bremer Künstlerin Helga Schröder auch Bücher hinterlassen, in denen sie Texte etwa von Georg Oswald Cott (‟Als ob Dir Flügel wachsen‟), Octavio Paz (‟…ich gehe durch Klangfarbengalerien‟), Ingeborg Bachman (‟Die Fähre‟) oder auch Christa Wolfs “Was nicht in den Tagebüchern steht” illustrierte. Die meisten dieser Werke befinden sich heute in der berühmten Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Einige Exemplare werden derzeit noch im Cusanus-Geburtshaus gezeigt.

Als Höhepunkt der Ausstellung werden am 15. Januar die Wittlicher Künstler Anne Kaftan und Manuel Klein in einer konzertanten Lesung auftreten. Der Schauspieler Klein wird die von Schröder verarbeiteten Texte lesen und die Saxofonistin Kaftan wird mit Improvisationen die musikalischen Brücken zwischen den Texten bauen. Vorgesehen ist, dass das gesamte Geburtshaus in diese Performance einbezogen wird.

Karten zu dieser Veranstaltung (15/10 Euro) gibt es zu den Öffnungszeiten an der Museumskasse, telefonisch unter 06531-2831 und unter geburtshaus@bernkastel-kues.de (tr)