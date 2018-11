REGION. Fast 50 Fotoerinnerungen an das Rekordfestivaljahr 2018, dazu begeisterte Statements von Autorinnen und Autoren: Mit der Zeitschrift “festival aktuell Nr. 3“ lässt das Eifel-Literatur-Festival das an Ereignissen und Lesungen reiche Jahr 2018 noch einmal Revue passieren. Dazu erinnert die Ausgabe an Höhepunkte der letzten Festivaljahre, von Günter Grass bis Donna Leon.

Mit einer Auflage von 8000 Exemplare ist die letzte Ausgabe 2018 jetzt erschienen und im Postversand. Interessierte finden die Ausgabe auch zum Downloaden auf der Festival-Homepage.

Auch eine Gratis-Postzusendung ist möglich, bei Bestellung über die Homepage per Mail. (tr)



