Ein Martin-Luther-Platz für Trier?

TRIER. Wenn der Ortsbeirat Trier-Mitte sich mit dem Gedanken anfreunden kann, bekommt die Innenstadt demnächst einen Martin-Luther-Platz. Das teilten Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Baudezernent Andreas Ludwig bei der jüngsten Pressekonferenz des Stadtvorstandes am Montag im Rathaus mit.

Trier ist die einzige Großstadt in Rheinland-Pfalz, die bislang weder eine Straße noch einen Platz nach dem berühmten Reformator benannt hat. Für den evangelischen Pfarrer Reinhard Müller ist das eigentlich ein Unding. Er macht sich schon seit einiger Zeit − ‟Nicht erst, seit wir das Luther-Jahr begehen‟ − bei der Stadt stark dafür, das Versäumnis schleunigst nachzuholen. Und stieß dort auf offene Ohren. Sowohl bei seinen evangelischen Mitchristen Angelika Birk und Andreas Ludwig. Aber auch der Katholik Wolfram Leibe bringt dieser Idee Sympathien entgegen. Doch welche Straße oder welchen Platz könnte man umbenennen? ‟Das Industriegebiet kam von vornherein nicht in Frage‟, erläutert Leibe. Es sollte möglichst ein Platz sein, der viele Menschen anzieht.

Reinhard Müller hatte da die zündende Idee: Warum nicht einen kleinen Teil vom Konstantinplatz abtrennen? Eben jenen Teilbereich, der sich vor der evangelischen Kirche zum Erlöser − den Katholiken besser als Konstantin-Basilika bekannt − befindet.

Der in den 1980er Jahren vom Star-Architekten Ungers gestaltete Platz bietet sich in der Tat sofort an: Direkt vor der evangelischen Kirche gelegen und damit prädestiniert für den großen Namen. Viele Menschen verkehren dort, und es gibt nur fünf Häuser, die von einer Adressänderung betroffen wären.

So weit, so gut. Doch ist der Stadtvorstand, was die Namensgebung von Straßen und Plätzen betrifft, nicht Herr des Geschehens. ‟Das liegt in der Zuständigkeit des Ortsbeirates‟, erläutert Baudezernent Andreas Ludwig, der das Vorhaben bereits an Ortsvorsteher Dominik Heinrich weitergeleitet hat. Der zeigte sich vom Grundsatz her schon mal nicht abgeneigt, hat das Thema bereits als Tagesordnungspunkt in die kommende Sitzungsplanung aufgenommen.

Baudezernent Ludwig will, wenn es sein Terminkalender zulässt, als Gast dort dabei sein. Was möglicherweise durchaus sinnvoll sein könnte: ‟Einige Bürger befürchten offenbar, dass der Konstantinplatz komplett umbenannt werden soll‟, weiß der Oberbürgermeister. Erste empörte Mails seien bereits in der Stadtverwaltung eingegangen. Doch der OB wiegelt ab. Nein, der Konstantinplatz bleibe auch künftig erhalten, erklärt er. Nur ein ganz kleiner Teil davon, eben der durch Treppen abgegrenzte Bereich vor der Basilika, würde künftig einen neuen Namen tragen. Immer vorausgesetzt, dass der Ortsbeirat am 26. Februar dazu seine Zustimmung gibt.

Die Einweihung könnte dann vielleicht am 31. Oktober gefeiert werden, wenn der Thesenanschlag Luthers an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg sich zum 500. Mal jährt − am Reformationstag eben, der in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz auch gesetzlicher Feiertag ist. (rl)

