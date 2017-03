Ein Menschenfreund geht in Ruhestand

TRIER. Nach 48 Dienstjahren tritt der Trierer Polizeipräsident Lothar Schömann zum Ende des Monats in den Ruhestand. Im Beisein von Bischof Stephan Ackermann und Oberbürgermeister Wolfram Leibe verabschiedete Innenstaatssekretär Günter Kern am Freitag im Rahmen einer Feierstunde den gebürtigen Wittlicher und stellte dessen Nachfolger Rudolf Berg vor, der ab dem 1. Mai das Amt des Trierer Polizeipräsidenten ausüben wir. Aufgrund einer Vorschrift erst ein halbes Jahr lang kommissarisch, danach in vollem Umfang.

Seit sieben Jahren war Lothar Schömann Triers Polizeipräsident. Er folgte Manfred Bitter nach, der an diesem Tag ebenso wie zahlreiche Polizeipräsidenten aus anderen Städten in den Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais gekommen war.

‟Stets hatten Sie ein offenes Ohr”

In seiner Ansprache lobte Kern – er vertrat Innenminister Roger Lewentz, der in Mainz wegen des Flughafen Hahn an einer Plenarsitzung teilnehmen musste – den scheidende Präsidenten: ‟Sie haben Polizei von der Pike auf gelernt. Und Sie haben Polizei hier im Land geprägt. Dafür haben Sie unseren Respekt und unseren Dank“, betonte der Staatssekretär. Kern unterstrich, dass Schömanns Amtszeit von einer hervorragenden Bilanz in der Kriminalitätsbekämpfung geprägt sei. Aber auch über die Trierer Region hinaus habe er während einer fast ein halbes Jahrhundert andauernden Dienstzeit die rheinland-pfälzische Polizei mitgestaltet und stetig voran gebracht. Eine ganz besondere Eigenschaft von Lothar Schömann, den kollegialen und wertschätzenden Umgang mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hob der Staatssekretär besonders hervor: ‟Stets hatten Sie ein offenes Ohr und mit Ihren regelmäßigen Dienststellenbesuchen waren Sie ein echter Behördenleiter vor Ort. Dabei legten Sie immer Wert darauf, nicht nur mit den Funktionsträgern, sondern mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen“.

Aus der Maxime der Wertschätzung heraus habe Schömann auch die Gesundheit am Arbeitsplatz zum Thema gemacht. So habe er den Dienstsport unterstützt und das behördliche Gesundheitsmanagement. Ebenso habe ihm die Förderung von künstlerischen Projekten am Herzen gelegen. So habe er beispielsweise das kreative Engagement von Polizeibeamtinnen und -beamten gefördert. Kunst schaffenden Polizistinnen und Polizisten gab er im Rahmen von Ausstellungen den Boden dafür, dass die Öffentlichkeit ein anderes, bis dahin kaum bekanntes Bild der Menschen innerhalb der Polizei bekam

Seine persönliche Wertschätzung brachte Günter Kern ebenfalls zum Ausdruck: Er habe Lothar Schömann als freundlichen, verständnisvollen aber auch kritischen Menschen und Polizisten kennengelernt.

Anerkennung von Bischof Ackermann

Es kommt selten vor, dass Bischof Ackermann solchen Anlässen die Ehre gibt. An diesem Tag trat er sogar als Redner an das Pult. Scherzhaft erinnerte er an die Heilig-Rock-Wallfahrt 2010, die allen Verantwortlichen zwar viel Arbeit, dem Polizeipräsidenten aber vermutlich ‟die vier ruhigsten Wochen Ihrer Amtszeit‟ beschert hatten. Diese Erinnerung verband der Bischof nochmals mit seinem Dank an all die Polizistinnen und Polizisten, die damals im Einsatz waren.

Es habe viele persönliche Begegnungen gegeben, erinnerte sich der Bischof. Bei all den verschiedenen Anlässen habe er Lothar Schömann als einen Mann von hoher Sachlichkeit, Ruhe und großem Realitätssinn wahrgenommen. Wie eng Kirche und Polizei mit einander verbunden sind, zeigte der Bischof mit einem Blick in die Bibel auf, wo schon Eva mit dem Pflücken des Apfels den ersten Diebstahl beging und sich auch in der Geschichte von Kain und Abel der erste Mord nachweisen lasse. Triebfeder sei offenbar immer die Angst, dass der Mensch irgendwie zu kurz kommen könnte. An dieser Stelle hatte der Bischof warnende Worte für den Berufsstand: Polizisten, die immer nur mit der dunklen Seite des Menschen zu tun hätten, drohe die Gefahr pessimistisch oder gar zynisch zu werden. Dagegen gelte es immer anzukämpfen.

Als Vertreter der ‟kommunalen Familie‟ hatte sodann Oberbürgermeister Wolfram Leibe das Wort. Er erinnerte an Weiberfastnacht 2012, ‟als die Polizei nach den Vorgaben von Lothar Schömann mit Augenmaß, aber stets konsequent‟ gegen die Ausschreitungen vorgegangen ist. Auch dem Thema ‟Prävention‟ habe der scheidende Präsident seinen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt und mit Veranstaltungen wie dem Preis für Zivilcourage, Vielfalt für Fairness und Toleranz oder den Trierer Sicherheitstagen seine dauerhafte Visitenkarte hinterlassen. Als OB habe er wissen wollen, wie der Trierer Polizeipräsident im Rathaus gesehen werde. Einige der hier erfahrenen Eigenschaften trug der OB deshalb vor: ‟Kompetent, zuverlässig, herzlich, gelassen, stringent und ein Menschenfreund‟. Er selbst habe sich unter dem Schutz von Schömann immer wohlgefühlt: ‟Du hast uns mit Deinen Beamtinnen und Beamten rund um die Uhr beschützt, Du selbst warst immer rund um die Uhr für uns erreichbar.”

“Ich war immer gerne Polizist”

Der so Geehrte zeigte sich bewegt von den vielen Worten des Dankes. Er sei immer gerne Polizist gewesen und er sei immer sehr gerne zur Arbeit gegangen, berichtete er. Das Amt des Polizeipräsidenten habe er bis zum heutigen Tag als eine Dienstleistung gegenüber den Bürgern als Treuhandgeber verstanden. Dem Schutzgedanken misst Schömann eine hohe Bedeutung zu: ‟Ohne Sicherheit ist keine Freiheit möglich.” Sorge bereiten ihm Teile der Bevölkerung, die den Sicherheit garantierenden Vertrag zwischen Staat und Bevölkerung nicht mehr mittragen und die Autorität des Amtes untergraben wollen. In dem Zusammenhang bedankte sich der Präsident bei seinen 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Loyalität und Einsatz.

Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen für Neues und Unentdecktes, schmunzelte Schömann. Ob sich das auf die bei der Veranstaltung angesprochenen Vermutungen, er werde künftig Traktoren reparieren, sich Schafe anschaffen oder Bücher schreiben, beziehe, ließ er aber offen. (rl)

Extra: Lothar Schömann

Lothar Schömann trat am 2. Januar 1969 in den Polizeidienst ein. Sammelte erste Einsatzerfahrungen bei den Polizeipräsidien in Ludwigshafen und in Trier. Im Jahr 1980 qualifiziert er sich für den gehobenen Polizeidienst und war anschließend in der damaligen Außenstelle des Innenministeriums in Koblenz tätig. Acht Jahre später folgte der Aufstieg in den höheren Polizeidienst.

Zunächst war Schömann nach diesem Aufstieg beim Verfassungsschutz tätig. Im August 1992 wechselte er zunächst als stellvertretender Leiter, später als Leiter in die Abteilung Staatsschutz/Terrorismus im Landeskriminalamt. Er übernahm dort im Anschluss die Leitung der Abteilung ‘Deliktsorientierter Einsatz’. Nach einer weiteren Station beim Polizeipräsidium Trier als Leiter der Kriminaldirektion wechselte er 2001 als Abteilungsleiter Polizeieinsatz ins Polizeipräsidium in Ludwigshafen, dessen stellvertretender Leiter er auch war. Im Januar 2004 folgte ein Wechsel in den gleichen Funktionen ins Polizeipräsidium Mainz. Vor sieben Jahren übernahm Schömann als Polizeipräsident dann die Leitung des Polizeipräsidiums in Trier.

Die Nachfolge des Polizeipräsidenten in Trier wird der Leitende Kriminaldirektor Rudolf Berg antreten. Er ist seit 1973 im Dienst bei der rheinland-pfälzischen Polizei und kennt das Präsidium in Trier bereits, wo er 1995 die Leitung einer Kriminalgruppe übernahm. Nach weiteren Stationen als Dozent an der Fachhochschule der Polizei, als Leiter der Polizeidirektion in Wittlich und als Leiter der Kriminaldirektion in Trier übernahm Berg 2015 die stellvertretende Leitung des Landeskriminalamts. (tr)



