Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend

TRIER. GroKo – richtige Antworten für unser Land? Unter diesen Arbeitstitel hatte Sven Teuber, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Mitglied im Landtag (MdL), seinen zweiten politischen Stammtisch gestellt. Und damit sich die Teilnehmer mit ihren Fragen auch an jemanden wenden konnten, der qualifiziert Rede und Antwort stehen kann, hatte er sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer eingeladen, die den Vertrag mit verhandelt hatte. Eine Einladung und Gelegenheit, der am Sonntagmorgen zahlreiche politisch Interessierte Folge leisteten, wobei längst nicht alle auch Mitglieder der Partei waren.

Von Rolf Lorig



Es kracht und knirscht bei den beiden großen Parteien CDU und SPD. Die einen sind sauer auf ihre Kanzlerin, weil sie der SPD im Falle einer möglichen Großen Koalition mit dem Finanzministerium ein wichtiges Schlüsselministerium zugestanden hat. Was Ministerpräsidentin Malu Dreyer nicht verstehen kann. Sie erinnert daran, dass die SPD schon neun Bundesfinanzminister gestellt hat. Und im Fall einer Großen Koalition das Amt zum zehnten Mal übernehmen wird.

Bei der SPD ist das Unbehagen nicht nur in Trier groß. Ein Wahlergebnis von 20,5 Prozent, darüber will und kann sich in der Mitgliedschaft keiner freuen. Dazu gehört auch Sven Teuber. Als der damalige SPD-Chef Martin Schulz bekanntgab, dass sich die SPD in die Opposition zurückziehen werde, begrüßte das Landtagsmitglied diese Aussage. Für ihn schien es richtig, dass die Sozialdemokraten die Rolle des Oppositionsführers übernehmen und sich personell und inhaltlich erneuern würden.

Doch bekanntlich kam dann alles ganz anders. Nach kurzen Sondierungsgesprächen und harten Verhandlungen fand sich die SPD plötzlich in der Rolle des Juniorpartners und vor einer erneuten Großen Koalition stehend wieder. Sollte die Basis dem Ergebnis zustimmen, könnte es schon bald zu einer abermaligen Regierungsbildung kommen. Sollte. Denn ob es tatsächlich zu einem positiven Mitgliederentscheid kommt, das wissen bislang nur die Götter.

Die Partei ist tief gespalten

Fakt ist, die Partei ist tief gespalten. Das merkt man auch an diesem Morgen. Amtsträger wie die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Katarina Barley (vor einigen Tagen in Zemmer-Rodt unterwegs) oder aber auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer werben für eine Annahme des Vertrages, der ihrer Meinung nach eine sehr deutliche sozialdemokratische Handschrift trägt. Die sieht auch Sven Teuber. Trotzdem verspürt er ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. In dem Vertrag gebe es ihm zu viel ‘wollen’ und zu wenig ‘werden’, versucht er seinem Unbehagen Ausdruck zu verleihen. Vielleicht müsse man sich doch besser erst erneuern?

Erneuerung, das ist für JuSo-Mitglied Alex Stumph aus Olewig das passende Stichwort. Er erinnert daran, dass die Wähler die Erfolge der letzten Jahre offenbar nicht honorieren konnten oder wollten. Weshalb für ihn eine Erneuerung dringend erforderlich sei. Doch wie solle die erfolgen? Komme es zu einer abermaligen Regierungsbeteiligung, sehe er dazu keine Chance.

Malu Dreyer ist diese Argumentation nicht neu. So wie Teuber und Stumph sieht auch sie die Notwendigkeit einer Erneuerung. Allerdings frage sie sich, weshalb man dazu in die Opposition müsse, wenn man doch die Gelegenheit habe, sozialdemokratische Politik zu gestalten. Das gehe auch aus der Regierungsarbeit heraus, sagt sie und erinnert daran, dass die SPD sich schon seit zehn Jahren dieser Veränderung stellen müsse, dieser aber immer wieder ausgewichen sei. Für Dreyer bietet sich jetzt ein guter Zeitpunkt für diese Erneuerung, schließlich müsse als ein erster Schritt aktuell ein neues Führungspersonal gewählt werden.

Dreyer glaubt felsenfest an die Chancen

Noch einmal verweist die Ministerpräsidentin auf die Handschrift der SPD. Allerdings sei schon zu viel Zeit seit der Wahl vergangen, was die gestalterischen Möglichkeiten für eine konstruktive Regierungsarbeit schmälere. Doch habe man eine Reihe von festen Vereinbarungen verhandelt, die den Bürgern zugutekämen. Als Beispiele benennt sie unter anderem die Themenbereiche Bildung, Rente, Pflege und Gesundheit, gebührenfreie Ausbildung, das Mitspracherecht von Betriebsräten beim digitalen Wandel in den Betrieben oder aber auch die Eindämmung von ohne Sachgrund befristeten Arbeitsverträgen.

Kein Zweifel, die Ministerpräsidentin glaubt felsenfest an die Chancen, die der Koalitionsvertrag den Menschen bietet. Und das gilt auch für ihren Ehemann, Triers Ex-Oberbürgermeister Klaus Jensen, der in einem flammenden Appell für die Annahme die Koaltionsvertrages wirbt.

Doch wäre ein Stammtisch kein Stammtisch, gäbe es nur einen Dialog zwischen einzelnen Personen. Und an diesem Dialog sind an diesem Morgen viele interessiert, Parteimitglieder und ganz normale Bürger. Zur letzten Gruppe gehört Angelo Kram. Ihm gefällt auf der einen Seite das mit dieser Veranstaltung praktizierte Demokratieverständnis der SPD. Andererseits glaubt er aber auch, dass genau in solchen Diskussionsforen der Schlüssel für die Schwäche und die abnehmende Akzeptanz der Partei liegen könnte: “Der Wähler scheint sich in der heutigen Zeit nach Führungsstärke zu sehnen”, stellt er fest und verweist auf frühere Parteivorsitzende, die keine Basisdemokraten waren, dafür aber wiedergewählt wurden.

Eine Wahrnehmung, die weder Malu Dreyer noch Sven Teuber so teilen wollen. Die Diskussionskultur der SPD sei zeitgemäß, betont Dreyer und verweist darauf, dass die Basta-Politik des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder heute keine Mehrheiten mehr finden und von der Bevölkerung nicht gutgeheißen würde. Ähnlich argumentiert Sven Teuber. Die Stärke der Partei liege für ihn zum einen in der Diskussionsbereitschaft, zum anderen aber auch in der Transparenz, in der man diese ganzen Veränderungen diskutiere.

Themen: Soziale Sicherheit bis Familiennachzug

Und ja, die Diskussionskultur wird an diesem Morgen von allen gelebt. Von alterfahrenen Parteimitgliedern bis hin zu den Jusos, die teilweise weite Anreisen in Kauf genommen haben. Alle Punkte an dieser Stelle aufzuführen, würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Themen der Wortmeldungen waren unter anderem eine gerechte Entlohnung bei Auszubildenden, fehlender Wohnraum zu bezahlbaren Preisen, die Zweiklassenmedizin, Familiennachzug bei Flüchtlingen, ein freier und fairer Handel, Klimaschutzziele bei Kohleverstromung, das Gespenst einer immer stärker werdenden rechtspopulistischen Szene in Europa, soziale Sicherheit, das Personalchaos in der SPD und vieles mehr.

Malu Dreyer stellt sich allen Fragen, appelliert aber immer wieder zu einem besonnenen Umgang mit der aktuellen Herausforderung. Es falle sehr schwer den wartenden Menschen zu vermitteln, dass die SPD viel für sie tun könne, zuvor sich aber noch mit sich selbst befassen müsse. Sie wolle diese Menschen nicht enttäuschen und ihnen am Ende mitteilen müssen, dass sie wegen interner unterschiedlicher Sichtweisen auf Helfer in der Regierung verzichten müssten, die ihnen mehrere Tausend Euro im Jahr ermöglichen könnten. Natürlich dürfe man deswegen nicht zu allem Ja sagen, was die Union möglicherweise diktieren wolle. Dem könne man mit einem konsequenten Verhalten im Sinne des Koalitionsvertrages begegnen.

Die Mittagszeit ist überschritten, als Sven Teuber den Stammtisch aufhebt. Was hat er ihm selbst gebracht? Im Augenblick will er sich noch nicht festlegen. Am nächsten Wochenende hat er in Mainz noch ein Gespräch mit dem umtriebigen JuSo-Vorsitzenden und GroKo-Gegner Kevin Kühnert. Erst danach will er sich dann beim Mitgliedervotum entscheiden.



