Ein neues Gebäude für das Brüder-Krankenhaus

TRIER. Auf dem Gelände des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier wurde am heutigen Montag der Grundstein für ein neues Bettenhaus gelegt. Dieses wird zukünftig den Namen St. Martinus tragen und parallel neben dem Gebäude St. Johann errichtet. Der geplante Neubau soll über Brücken- und Tunnelsysteme an Krankenhauslogistik und -verkehrswege angebunden werden. Neben verschiedenen Ambulanzbereichen sind drei bettenführende Etagen und ein Technikgeschoss vorgesehen.

“Mit dieser Grundsteinlegung beginnen wir ein weiteres großes Bauvorhaben zur langfristigen Verbesserung der Patientenversorgung und Sicherstellung unseres Versorgungsauftrags für die Region Trier auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses“, sagte Bruder Peter Berg, Regionalleiter der BBT-Gruppe in der Region Trier. Das erhöhte Patientenaufkommen in den letzten Jahren und die gewachsenen Ansprüche an eine zeitgemäße Patientenunterbringung hätten diese Maßnahme notwendig werden lassen.

119 Betten und hochmoderne Therapiepraxen

Die Aufteilung des neuen fünfgeschossigen Hauses mit insgesamt 119 Betten stellte Regionalleiter Christian Weiskopf vor. Im Untergeschoss sind danach diagnostische Räumlichkeiten vorgesehen, z.B. für die Computertomographie sowie eine Strahlentherapie, deren Betreiber die überörtliche Gemeinschaftspraxis “Xcare – Radiologie. Nuklearmedizin. Strahlentherapie.” sein wird. Im Erdgeschoss soll eine 28 Plätze umfassende neue Dialysestation mit den dazugehörigen administrativen Flächen sowie eine CAPD-Ambulanz für die Bauchfelldialyse, die in Kooperation mit dem Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) durchgeführt wird, einziehen.

Im ersten Obergeschoss finden sich künftig moderne Endoskopie-Untersuchungsräume für die Abteilung für Innere Medizin I und die dazu gehörenden Räume des klinischen Arztdienstes.

Die Bettenstationen befinden sich im zweiten bis vierten Obergeschoss, wobei das vierte Obergeschoss für Privatpatienten als Wahlleistungsstation ausgebaut wird. Auf jeder Bettenstation werden vier Zimmer mit einer Iso-Schleuse ausgestattet, so dass Patienten bei Bedarf einzeln untergebracht werden können.

Das 5. Obergeschoss ist ein Staffelgeschoss mit 1.100 m² und berücksichtigt die notwendigen Flächen der Technikzentralen. Das komplette Gebäude ist ca. 70m lang, 40m breit und 28m hoch und hat eine Bruttogesamtfläche von 13.801 m². Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt eine Neugestaltung und Begrünung der während der Bauphase als Behelfszufahrt und Baustelleneinrichtung genutzten Parkanlage.

Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant

Die Investitionen in das neue Bettenhaus, zu dessen Bau es bereits vor zehn Jahren erste Überlegungen gab, sind nach Darstellung der Verantwortlichen ein weiterer Schritt im Modernisierungsplan des Brüderkrankenhauses. Die Fertigstellung des Gebäudes ist bis voraussichtlich Ende 2021 vorgesehen. Dann werden auf drei Etagen insgesamt 119 Patientenbetten in Dreibett-, Zweibett- und Einbettzimmern zur Verfügung stehen. Über 100 Firmen aus der Region mit insgesamt gut 1.000 Mitarbeitern sind an dieser Baumaßnahme beteiligt. Insgesamt soll die Baumaßnahme 53,7 Millionen Euro kosten.

“Mit dem neuen Gebäude werden die Rahmenbedingungen des stationären Aufenthaltes der Patientinnen und Patienten im Brüderkrankenhaus erheblich verbessert“, freut sich Markus Leineweber, Hausoberer des Brüderkrankenhauses. Hier werden jährlich ca. 31.000 Patienten stationär und 56.000 Patienten ambulant versorgt. Das Brüderkrankenhaus Trier ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 632 Planbetten. Durch den Neubau wird die Möglichkeit geschaffen, sukzessive ältere Stationen zu modernisieren. Der Neubau ist so konzipiert, dass die Barrierefreiheit eingehalten wird.

Neben dem neuen Bettenhaus ist auch die Erweiterung der Intensivstation in Planung. Die Sanierung der alten OP-Räumlichkeiten soll Ende 2019 abgeschlossen werden. Das neue Bildungsinstitut wird zum Jahresende 2018 bezugsfertig sein. (tr)



Drucken