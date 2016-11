Ein nicht alltäglicher Musikabend

TRIER. Der Musikverein Trier-Tarforst hatte zu seinem Jahreskonzert in die Grundschule des Stadtteils eingeladen. Eine Einladung, der knapp 400 Besucher gerne Folge geleistet hatten.

Freunde der konzertanten Blasmusik kamen an diesem Abend wieder einmal voll auf ihre Kosten. Schon seit vielen Jahren ist dieses Orchester ein Garant für beste musikalische Unterhaltung. Ein Verdienst, das Franz-Josef Schmitt, dem Dirigenten, zukommt. Seit über 40 Jahren formt der gelernte Lehrer das Orchester, das sich ausschließlich der Blasmusik verschrieben hat. Wie geschickt Schmitt dabei an seine Arbeit herangeht, macht der Blick in die Musikerreihen deutlich. Junge Menschen sind hier keine Seltenheit. Doch damit nicht genug. Es gibt im Verein auch noch ein großes Jugendorchester, das von Sebastian Pesch geleitet wird und schon alleine durch seine Mitgliederzahl deutlich macht, dass auch junge Menschen Spaß an der Blasmusik haben.

Dass dem so ist, daran hat sicherlich auch die Musikauswahl ihren Anteil. Vorsitzender Erich Zonker versprach den Besuchern zu Beginn ‟einen nicht alltäglichen und unvergesslichen Abend.” Die meisten der Besucher werden das am Ende des Abends mit Sicherheit bestätigt haben. Denn auch bei diesem Konzert gab es wieder einen sehr gelungenen Mix aus konzertanter Blasmusik, Musical, Rock- und Filmmusik. Dabei waren die Stücke so angeordnet, dass der Musikverein seine Besucher auf eine musikalische Weltreise mitnehmen konnte. Ihren konzertanten Anfang nahm diese Reise in den Dolomiten, sprang über nach Irland, wo sie Michael Flatleys ‟Lord of the Dance‟ interpretierte und führte zurück nach Spanien zum ‟Concierto des Aranjuez‟.

Die im New Yorker Stadtteil Queens geborene Jennifer Rush war offenbar an diesem Abend verhindert. Für sie hatte das Orchester Gaby Kappes aus Bernkastel-Kues engagiert, die nicht nur den Erfolgshit ‟The Power of Love‟ intonierte sondern auch noch mit zwei weiteren Songs zum Einsatz kam.

Nach der Pause waren dann erst einmal die Jüngsten dran und stellten mit drei Darbietungen überzeugend unter Beweis, dass es um die Zukunft des Musikvereins Trier-Tarforst gut bestellt ist. Ein guter Übergang für die restlichen Interpretationen des ‟Alt‟-Orchesters, das die Darbietungen des Nachwuchses mit großem Beifall begleitet hatte. (rl)