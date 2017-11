TRIER. Mit Elvira Garbes hat sich am Donnerstagabend die designierte Trierer Sozialdezernentin und Bürgermeisterin beim Parteitag der Grünen vorgestellt. Garbes soll am kommenden Montag in der Sondersitzung des Stadtrates zur Nachfolgerin von Angelika Birk (Grüne) gewählt werden. Die 61-jährige Sozialwissenschaftlerin ist die gemeinsame Kandidatin des Mehrheitsbündnisses aus CDU und Grünen. Auch SPD, Linke, FDP und AfD hatten angekündigt, Garbes unterstützen zu wollen. Abseits des ersten Beschnupperns zwischen der kommenden Frontfrau und der Parteibasis erneuerten die Grünen ihre scharfe Kritik am Flächennutzungsplan (FNP), den die Fraktion im Rat ablehnen wird. Im Vorfeld des Bürgerentscheids zur Zukunft der Aral-Tankstelle in der Ostallee am 10. Dezember werden die Grünen eine Aufklärungskampagne starten (siehe Extra).

Reiner Marz war verschnupft. Ein Virus hatte den Fraktionsvize und strategisch-taktischen Vordenker der Grünen erwischt. Marz schniefte und hustete und passte an diesem Abend so gar nicht ins kraftvoll-frische Bild seiner eigenen Partei. Manchmal läuft es bei den Grünen wie geschmiert mit Nutella auf ofenwarmem Brot. Weit öfter jedoch passen Mandatsträger und grüne Basis zusammen wie Öl und gefrorener Joghurt – nämlich gar nicht. Gestern war ein Nutella-Abend. Der Schlaf im Macht-Kraftwerk hat bei den Grünen offensichtlich neue Energie freigesetzt.

Das Bündnis mit der CDU ist gerettet – zumindest bis zum Parteitag der Union am 17. November. Dann steht die Wahl des neuen CDU-Chefs an. Bleibt Udo Köhler an der Spitze der Union, wird die schwarz-grüne Liaison wohl bis zur Kommunalwahl im Frühjahr 2019 halten. Geht Köhler und kommt Max Monzel, stehen die Überlebenschancen für das Bündnis weniger gut. Personell kann das den Grünen herzlich gleichgültig sein. Ihre strategische Machtbasis im Stadtvorstand haben sie spätestens vom kommenden Montag an für weitere acht Jahre festzementiert. Dann wird Elvira Garbes zur neuen Bürgermeisterin gewählt werden.

Zum Thema − Eher sachorientiert als farborientiert

Marz hatte entscheidenden Anteil an der Nominierung der Frau aus Wallenborn bei Daun in der Eifel. Dass Garbes von der eigenen Partei nicht zur Bewerberrunde eingeladen worden war, tat der grüne Stratege demnach als “Panne” ab. “Wir wissen, an welcher Stelle das passiert ist.” Die E-Mail der kommenden Front-Frau an die Partei, die Garbes vor der Bewerberrunde abgesetzt hatte, gelangte nie ans Ziel. “Das sehen wir kritisch”, sagte Marz, “da brauchen wir uns nicht herauszureden.”

Doch Marz wäre nicht Marz, könnte er selbst das nicht ausschlachten zum eigenen Vorteil im Interesse der Partei. “Jetzt kann uns niemand Hinterzimmerpolitik vorwerfen.” Und um der hausgemachten Panne auch noch den letzten grünen Dreh zu geben, schob er schließlich nach: “Wenn’s anders gelaufen wäre, hätten wir jetzt nicht eine so große Mehrheit für Elvira.” Die steht zweifellos. Und das kommt den Grünen zupass. “Weil wir eben nicht nur Leute mit fachpolitischer Kompetenz, sondern auch mit politischem Gespür brauchen”, sagte Marz, und es klang so, als spreche er ein wenig über sich selbst. Mit Garbes glauben die Grünen, exakt die richtige Frau gefunden zu haben.

Der Sprung von der Amtsleiterin einer mittelgroßen Stadt wie Bornheim zur Dezernentin eines Oberzentrums wie Trier mit einem Schuldenberg von 800 Millionen Euro ist allerdings riesig. Hier wird Garbes einen Sozialetat von 164 Millionen Euro jährlich stemmen müssen – der größte Batzen im städtischen Haushalt. Trotzdem steht auch das Sozialamt unter der urtrierer Maxime: Auf einer Glatze kann man keine Locken drehen! Spielraum bleibt kaum, weil die oktroyierten Parameter kaum Luft zum Atmen lassen. Doch das ficht die ehemalige Marathonläuferin Garbes nicht an.

Sie traut sich die Aufgabe zu. Auch in Bornheim und zuvor in Wermelskirchen musste Garbes mit dem Geld jonglieren, weil die Kommunen in Nordrhein-Westfalen ähnlich nackt auf dem Zahnfleisch laufen wie in Rheinland-Pfalz. Berlin feiert die schwarze Null im Bundeshaushalt, Mainz oder auch Düsseldorf jubelt ob der Einhaltung der Schuldenbremse, und am Ende der Nahrungskette geht das Verrotten der lokalen Zellen weiter. Soziale Weichenstellungen konnte Garbes somit vor den Parteifreunden nicht ankündigen. Es musste bei Allgemeinplätzen wie dem Anspruch bleiben, sich stärker für die Interessen auch älterer Menschen einzusetzen, sich um ausgegrenzte Minderheiten zu kümmern, dem Job-Center gerade unter dem Druck der Integration von Flüchtlingen neue Impulse zu geben und sich auch intensiv um die Gruppe der 15- bis 20-Jährigen zu sorgen. Das Schulamt, das seit mehr als zwei Jahren unter der Regie von Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) steht, will die neue grüne Hoffnungsträgerin wieder ins Sozialdezernat zurückholen.

Zum Thema − Die eine Nasenlänge

Wobei Garbes jetzt schon weiß: “Je größer die Kommune, desto komplizierter ist das operative Geschäft.” Das jedoch schmälert ihr Selbstbewusstsein keineswegs. “Es bringt uns nicht weiter”, sagte sie durchaus wegweisend, “in Berlin oder Mainz betteln zu gehen, sofern wir den finanziellen Eigenanteil bei geplanten Projekten ohnehin nicht stemmen können.” Zumindest in diesem Punkt liegt sie jetzt schon auf einer Linie mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Der Stadtchef formuliert zwar anders (“Vergiftete Pralinen!”), verlangt aber ebenso eigene Ideen und Impulse, um die Stadt langfristig aus dem engen finanziellen Korsett zu befreien.

“Politische Werte” hatte Marz zum Einstieg in den Parteitag gefordert – auch von den Dezernenten. Seinen Acker sah der grüne Vordenker mit Garbes nach einer Stunde gut bestellt. David Profit und auch Regina Bergmann hatte Marz den Fraktionskollegen ausgeredet, weil beide nicht zu vermitteln gewesen wären – nicht beim Bündnispartner CDU, nicht bei der Parteibasis. Garbes hingegen kommt an, hier wie dort. Folglich konnte Marz frühzeitig abrauschen – immer noch verschnupft, allerdings rein körperlich, nicht politisch. (et)

Extra

Die Grünen haben am Donnerstagabend ihre scharfe Kritik am Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt erneuert. Für Wolf Buchmann steht fest: “Wir werden im Stadtrat nicht zustimmen.” Vor allem das geplante Baugebiet am Brubacher Hof auf Mariahof stößt bei Partei und Fraktion auf heftigen Widerstand. “In diesem Papier schimmert immer noch der Geist von Simone Kaes-Torchiani durch, die Platz für hochpreisigen Wohnungsbau schaffen wollte”, sagte Thorsten Kretzer. Die ehemalige Baudezernentin war bei der Ausarbeitung des neuen FNP federführend gewesen. Für Peter Hoffmann ist der “Brubacher Hof so gut wie gestorben, wenn es der Verwaltung ernst damit ist, vor der Ausweisung als Baugebiet die Verkehrserschließung zu lösen, weil das durch Heiligkreuz überhaupt nicht geht”.

Zum Thema − “Klimaziele nicht verbauen”

Grünen-Urgestein Horst Steffny kritisierte auf Grundlage der jüngsten Kritik der Lokalen Agenda, “dass weder Klimaziele noch Klimafolgen thematisiert werden”. Auch sei die prognostizierte Einwohnerzahl für Trier von 114.000 falsch. Steffny forderte deswegen den “Verzicht auf Brubach, ferner die deutliche Reduzierung von Ruwer-Zentenbüsch und die Ausweitung der Distanz zwischen dem Schutzgebiet am Mattheiser Wald und dem zweiten Abschnitt im Baugebiet Castelnau”.

* * * * *

Im Vorfeld des Bürgerentscheids zur Zukunft der Aral-Tankstelle in der Ostallee am 10. Dezember werden die Grünen eine Aufklärungskampagne starten. Mit Vorher-Nachher-Bildern von Trierer Plätzen (Domfreihof, Viehmarkt, Kornmarkt) soll demonstriert werden, “wie die Plätze sich autofrei zu ihrem Vorteil verändert haben”, sagte Ole Seidel. “Wir setzen nicht auf Demobilisierung”, so Kretzer, “wir wollen die Gegner der Tankstelle schon an die Urnen bekommen.” Für die Grünen ist der Bürgerentscheid auch ein “symbolisches Zeichen dafür, dass wir uns endlich von der autofreundlichen Stadt der 1950er Jahre wegbewegen”, betonte Kretzer. Bei der Abstimmung am 10. Dezember müssen mindestens 15 Prozent der Trierer (etwa 13.000) für den Erhalt der Tankkstelle stimmen, damit der Bürgerentscheid angenommen ist. Wird das Quorum der Teilnahme nicht erreicht, ist die Frage allerdings immer noch nicht abschließend beantwortet. Denn dann muss sich nach dem Landesgesetz erneut der Stadtrat mit dem Thema befassen. (et)



