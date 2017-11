TRIER. Am Sonntag, 10. Dezember läuft im Broadway Filmtheater auf Grund der großen Nachfrage um 17.30 Uhr die erste Wiederholung des in Trier entstandenen Dokumentarfilm über Geflüchtete “Ein Riss in der Seele – Fluchterfahrungen” des Trierer Filmemachers Ralf Kotschka.

Der Film vereint die Lebensgeschichten von neun Flüchtlingen und Vertriebenen, von denen die meisten in Trier-West leben. Einige davon in ehemaligen Kasernen. Wobei sich Kotschka nicht alleine auf die heutige Situation konzentriert.

2015 kamen viele Flüchtlinge nach Trier. Nach 1945 kamen über 12 Millionen Vertriebene nach Westdeutschland. Viele landen und landeten in Trier-West. Der Film zeigt in Interviewausschnitten die Fluchterfahrungen dieser Menschen. Um ihnen genügend Raum zu geben, werden lediglich am Anfang bisher unbekannte und unveröffentlichte Filmaufnahmen der US-Army aus dem Jahr 1945 gezeigt. Ansonsten widmet sich “Ein Riss in der Seele – Fluchterfahrungen” ganz den erzählenden Zeitzeugen von gestern und heute und lässt sie – teilweise mit deutschsprachigen Untertiteln – ausführlich zu Wort kommen. (tr)



