Ein Tag im Zeichen des Barocks

TRIER. Dieser Tag am Angela-Merici-Gymnasiums Trier (AMG) stand stand ganz im Zeichen des Barocks. In gleich zwei Konzerten wurden ausgewählte Werke aus der Epoche präsentiert: Im ersten Konzert führte das Kammerorchester des AMG in der eigenen Aula Stücke von Corelli, Mancini, Fontana, Vivaldi und Purcell mit verschiedenen Solistinnen vor. So konnten die etwa 200 Zuhörer die folgenden Solistinnen bewundern: Hannah Schmitt und Franziska Wonnebauer (Violine), Eva Knippertz, Lea Reutlinger und Charlotte Veit (Violoncello), Louisa Sieveke und Lea Sobbe (Flöten) sowie Liselotte Krämer (Oboe).

Die Stücke wurden unter der Leitung der ehemaligen AMG-Schülerin Lea Sobbe, die ihre musikalischen Fertigkeiten an der Schola Cantorum Basiliensis, einer spezialisierten Musikhochschule für Alte Musik im Schweizerischen Basel, vertiefte, in einer zweitägigen Probephase einstudiert und unter ihrer Leitung aufgeführt.

Das zweite Konzert des Tages fand im Sinne des Blickwechsels in einer neuen Räumlichkeit, der Jesuitenkirche, statt. In einem kurzweiligen Programm stellte das junge Basler Ensemble Lea Sobbe (Blockflöte), Clara Rada Gómez (Violoncello) und Andreas Westermann (Cembalo Barockwerke verschiedener Stile und Herkunftsländer einander gegenüber. Was die Barockmusiker genauso verband wie auch die Schülerinnen des AMG zuvor, war die deutlich spürbare Freude an der Musik und der intensive, zuweilen blickwechselnde Kontakt beim Musizieren, die eine erfrischende Energie freisetzten.

In den Konzerten wurde die spezielle Epoche Barock besonders vor jungem Publikum in abwechslungsreicher Weise präsentiert. Dabei konnten die teils jungen Musikerinnen ihre musikalischen Fähigkeiten souverän unter Beweis stellen. (tr)



