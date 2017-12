Ein Un-Ding

Am Sonntagabend ist endlich Schluss. Schluss mit überbordenden Emotionen. Schluss mit Märchen. Schluss mit Verdächtigungen. Schluss mit Verschwörungstheorien. Der Bürger wird sprechen: Bleibt die Tankstelle in der Ostallee, oder muss sie weg? Seit Wochen steht Emotion gegen Kognition. In einer derart aufgeladenen Atmosphäre gewinnt stets die Emotion. Das ist natürlich rein spekulativ, zugegeben. Dennoch deuten die Indizien das an. Eine Niederlage des Kontra-Lagers ist nicht der Untergang der Trierer Welt. Zeigen aber würde sie, dass diese Stadt immer noch nicht reif für ein Umdenken ist. Jene aber, die sich auch mit dem Abriss der Tankstelle ein anderes Trier wünschen, vergaßen, den Streit um Für oder Wider als das zu klassifizieren, was er wirklich ist: ein Kulturkampf um die Zukunft dieser Stadt. Ein Leitartikel von Eric Thielen

Neulich in der Kurpfalz, Nähe Heidelberg. “Trier”, fragt ein Kollege, “ihr seid doch die, die über eine Tanke abstimmen, oder?” Das süffisante Grinsen gibt’s gratis dazu. Antwort: “Ja!” Zusatz: “Leider!” Es war ein verdammtes Déjà-vu. Vor gut einem Jahr, anderer Ort, gleiche Situation. “Trier”, fragte ein Kollege damals, “ihr seid doch die, die sich ein Theater leisten, obwohl ihr kein Geld habt, und dann noch ein paar Millionen extra dort versenken, oder?” Auch das Grinsen war das gleiche, und gratis war es ebenfalls. Antwort: “Ja!” Zusatz: “Leider!”

Jeder blamiert sich so gut, wie er kann. Immer wieder aufs Neue. Und in Trier offenbar auch immer wieder gerne. Kaum etwas geht voran in dieser Stadt, die vom Stillstand umhüllt wird wie die Luft von einer Ballonhülle. Was ist Nichts? Exakt: ein Luftballon ohne Hülle! Der Stillstand reicht von der desaströsen Kultur- bis zur unterirdischen Verkehrspolitik. Flickschusterei ersetzt an der Mosel strategisches Denken, Visionen für eine menschengerechte Urbanität sind ohnehin nicht zu erkennen. Und gibt es dann doch und ausnahmsweise einen zaghaften Ansatz in diese Richtung, kommt eine Handvoll Bürger und sagt: Nein, wollen wir nicht! Legitim ist’s und auch deren gutes Recht. Das muss man so hinnehmen. Demokratie kann manchmal schmerzhaft sein.

Liegt’s also am Bürger? Sind die Trierer dümmer als andere? Sicher nicht! Sie verharren nur gerne in ihrem Mief. In der erratischen Anbetung des blechernen Gurus sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist dies das Erbe aus dem Mauerblümchendasein als Zonenrandgebiet. Hier war stets tiefste, miefige Provinz. Motto: Es ist noch immer gut gegangen. Und es wird irgendwie auch weiter gut gehen. Und was, bitte, kümmert uns der Rest der Welt? Gefüttert und verstärkt wurde diese suizidale Geisteshaltung durch die eigene erratische Politik der jeweiligen Stadtregierungen und des kommunalen Parlamentes. In Planung und Entwicklung wurde in der hiesigen Binnenpolitik seit Jahrzehnten alles falsch gemacht, was irgendwie falsch zu machen war.

Brecht wusste es

Ist es dem Bürger also zu verübeln, dass er dieser ihm vorgelebten Politik folgt? Dass er auf demselben Trampelpfad wandelt, den Rathaus und Stadtrat seit Jahrzehnten breittraten? Sicher nicht! Inmitten einer tosenden, vom blechernen Wahnsinn umjubelten Stadtautobahn 50 oder 100 Meter Fußweg als grüne Oase? Ein paar neue Bäume, während am Brubacher Hof die Natur für betonierte Wohnblöcke platt gemacht wird? Ein Radweg, den ohnehin niemand nutzt, weil er im Nichts endet? Die Fragen der Tanke-Jünger sind berechtigt. Und sie treffen argumentativ ins Herz. Weil sie von der abschließenden Frage gekrönt werden: Wollt ihr uns wirklich verarschen?

Wir hingegen, die Tanke-Jünger, haben tatsächlich etwas zu bieten: Arbeitsplätze, Pacht- und Steuereinnahmen für die bis auf die Glatze kahle Stadt, auf der finanziell keine einzige Locke mehr zu drehen ist, Nahversorgung auch in der Nacht und Jugendkult. Wer derart unterwegs ist, dem kann man nicht mit intellektueller Überlegenheit kommen, nicht mit Denkmalschutz, nicht historisch, nicht baukulturell. Weil das nicht verfängt, wenn die Befürworter zeitgleich mit Angst-Räumen Politik machen. Angst-Räume, die entstehen, wenn die Tankstelle abgerissen wird. Frauen fürchten sich im Dunkeln. Was fraglos Schwachsinn ist. Aber es trifft – ins Herz, wo die Emotion sitzt. Kognitiv lässt sich dagegen nicht anrennen.

Brecht wusste es: Erst kommt das Fressen, dann die Moral! Wer derart unterwegs ist, dem muss man anders begegnen. Dem muss man zeigen, dass der Abriss der Tanke ein Signal, ja, ein Symbol ist. Der Kulturkampf um das Un-Ding in der Ostallee wird ausgefochten zwischen jenen, die dem Blech-Guru huldigen, und eben jenen, die sich Trier anders vorstellen möchten. Was hält man also jenen entgegen, die sagen: Alle Parkhäuser liegen innerhalb des Alleenringes, folglich müssen die Autos sich ohnehin in die Innenstadt quetschen? Warum also eine Tankstelle opfern?

Die Antwort: Wir können nichts für die gravierenden Fehler der Vergangenheit. Aber wir bemühen uns, sie zu korrigieren. Also lasst uns mit der Tankstelle anfangen, diesem Dinosaurier aus einem vergangenen Jahrhundert, das dem Auto-Gott goldene Kälber dieser Art baute! Aber wir versprechen: Es ist dies erst der Anfang. Parkflächen an der Peripherie werden folgen. Saar- und Paulinstraße werden ebenso zu Einbahnstraßen, wie wir solche innerhalb des Alleenringes anlegen. Wir schaffen damit Frei- und Lebensräume für Menschen, nicht für Autos. Wir sorgen für einen kostenlosen ÖPNV in Kooperation mit der Wirtschaft. Wir legen großflächig Radstationen an, und wir intensivieren die Zusammenarbeit mit dem Umland, um die Blechlawinen notfalls auch mit drastischen Maßnahmen einzudämmen.

Keine Perspektiven, keine Angebote, keine Versprechen

An die Tanke-Jünger aber gehen die Fragen: In welcher Stadt sollen eure Kinder leben? In einer vom Smog vermieften, der in absehbarer Zeit der Verkehrskollaps droht, in der die Lungenkrebsrate zu den höchsten der Republik gehört, in der Fußgänger und Radfahrer Angst vor dem motorisierten Moloch haben müssen? Oder in einer, die sich endlich darauf besinnt, dass die natürliche Fortbewegungsmethode des Menschen eben nicht das Autofahren ist, in der saubere Luft zum Atmen ist, in der urbane Kultur sich auch und vor allem auf Straßen und Plätzen abspielt? Welche Stadt wollt ihr euren Kindern also übergeben?

Wann und wo wurden diese Perspektiven von den städtischen Planern aufgezeigt, wann und wo wurden diese Fragen gestellt? Wer dies unterlässt, der muss sich über die Wut der Bürger nicht wundern. Er provoziert sie geradezu, weil die Unterlassung in der Emotion mündet: Denen da oben zeigen wir es, weil wir uns nichts vorschreiben lassen wollen! Politik, so weiß es die Definition, ist die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen. Dazu aber gehören zwingend Erklärungen und Perspektiven, die einleuchtend und nachvollziehbar sein müssen. Aus dem intellektuellen Elfenbeinturm heraus sind Menschen nicht zu überzeugen.

Und es müssen Alternativen aufgezeigt werden. Die Jugend will Nahversorgung auch in der Nacht? Gut, bieten wir euch! Nur der schwammige Hinweis darauf, dass ein Späti auch jetzt schon am Hauptbahnhof möglich ist, reicht nicht. Der Suchende will eine klare Antwort. Und die hätte lauten müssen: Wir als Stadt werden einen Späti am Bahnhof betreiben, notfalls in Eigenregie oder in Kooperation mit einer städtischen Tochter. Versprochen! Und wir werden uns bei der Landesregierung für die Überarbeitung des Ladenschlussgesetzes einsetzen. Ebenfalls versprochen! Nichts davon geschah und geschieht: keine Perspektiven, keine Angebote, keine Versprechen! Geht der Bürgerentscheid im Sinne der Po-Tanke-Gruppe aus, ist das – wieder einmal – auch dem kollektiven Versagen im Rathaus geschuldet.

Zugegeben: Die Aral-Tankstelle in der Ostallee ist nur ein winziger Mosaikstein im diffusen Gesamtbild Trierer Politik. Aber ein wichtiger. Denn am Sonntag entscheidet sich auch, welchen Weg diese Stadt künftig gehen will. Wer den Firnis an Emotionen wegkratzt, der stößt unter der dünnen Schicht auf die elementare Frage: In welcher Stadt wollen wir und unsere Kinder in Zukunft leben? Ja für das Weiterso einer zerstörenden Verkehrspolitik. Nein für das Signal, mit dem Umdenken zumindest zu beginnen. Jeder kann sich die Frage mit seinem Kreuz selbst beantworten.



