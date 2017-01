Ein unverzichtbares Bildungsangebot

TRIER. Eine Institution hat Geburtstag: In diesem Jahr wird die Volkshochschule (VHS) 70 Jahre alt. Bürgermeisterin Angelika Birk und Rudolf Fries, Leiter des Leiter des Bildungs- und Medienzentrums, sehen den Jubilar noch längst nicht im Rentenalter. Jährlich nehmen rund 10.000 Menschen das Bildungsangebot in Anspruch. Sie werden von zirka 280 Dozenten an über 20 Veranstaltungsorten unterrichtet.

Keine Frage, Bürgermeisterin Angelika Birk ist bei der Vorstellung des neuen Halbjahresprogramms stolz auf ‟ihre‟ Volkshochschule. Das breite Bildungsangebot und der hohe Zuspruch haben es ihr angetan. Dabei sei es für eine Kommune alles andere als einfach Volkshochschule zu machen, sagt sie mit Blick auf die Mainzer Landesregierung. Denn dort sehe man das VHS- Angebot als freiwillige kommunale Leistung. Trotzdem stehe die VHS für die Stadt nicht in Frage, ‟wir halten dieses lokale Bildungsangebot für unverzichtbar.

Zu der Vorstellung des Programms für das erste Halbjahr hat sich die Bürgermeisterin kompetente Unterstützung mitgebracht. Rita Brockhaus, stellvertretende VHS-Leiterin und pädagogische Mitarbeiterin für die Fachbereiche Sprachen, Schulabschlüsse, Alphabetisierung und Grundbildung ist ebenso dabei wie Manuela Zeilinger-Trier, die als pädagogische Mitarbeiterin die Fachbereiche Integration und Deutsch als Fremdsprache vertritt. Die Runde der Damen komplettiert Gisela Sauer; sie ist bei der VHS für die Fachbereiche Gesundheit, Kultur, Gestalten und in Teilen für die berufliche Bildung zuständig. Doch bevor die drei Frauen auf ihre neuen Angebote eingehen können, konfrontieren Bürgermeisterin Birk und VHS-Leiter Fries die anwesenden Journalisten erst einmal mit Zahlen und Fakten. Birk erinnert daran, dass die VHS im Grunde genommen wesentlich älter ist, da sie bereits am 22. Februar 1920 gegründet wurde. Mitte der 20er Jahre aber sei der Unterrichtsbetrieb bis zur Neugründung am 30. Januar 1947 ‟vermutlich aus politischen Gründen‟ ausgesetzt worden.

Die Kurszahl wurde weiter erhöht

Rudolf Fries blickt nicht so weit zurück, konzentriert sich auf das zurückliegende Jahr. In keinem anderen Jahr habe es mehr Unterrichtsstunden gegeben, stellt er fest. Die Gründe dafür sieht er in zwei Punkten: Zum einen habe man das Gesamtprogramm auf einem sehr hohe Niveau halten können, zum anderen mussten die Sprachkurse für Neuzugewanderte deutlich ausgeweitet werden, wobei vor allem Deutsch als Fremdsprache besonders stark nachgefragt wurde.

Mit Blick auf das kommende Jahr weist Fries darauf hin, dass die Kurszahl weiter erhöht wurde. Möglich sei das geworden, nachdem festgestanden habe, dass die VHS weitere Räume am Domfreihof erhalten werde. Zudem kündigt der Leiter zehn Ausstellungen an, die ihren Anfang am 6. März mit der Eröffnung der Ausstellung ‟Eine innertürkische Verwaltungsangelegenheit?” nehmen werden. Diese Ausstellung befasst sich mit der Verwicklung des Deutschen Kaiserreiches und den ‟Armenier-Gräuel‟ in der Türkei des Jahres 1915.

Die Kurs- und Veranstaltungsangebote gruppieren sich nach den Angaben von Rudolf Fries auf 64 Seiten in sechs Fachbereiche: Politik und Geschichte mit 51 Angeboten, Kultur und Gestaltung (75), Gesundheit (112), Sprachen (230), Arbeit und Beruf (61) und Sonderprogramme mit zehn Kursen. Alles in allem kooperiere die VHS bei ihrem Angebot mit rund 50 Organisationen.

Im aktuellen Programmheft, das in der kommenden Woche in einer Auflage von 60.000 Exemplaren zusammen mit der Rathaus-Zeitung verteilt werde, habe man anlässlich des Jubiläums Kursangebote aus früheren Jahren eingebaut und diese farblich unterlegt. Damit wolle man an Kurse erinnern, die in früheren Jahren entweder eine Besonderheit waren oder eine große Rolle spielten.

Im ersten Halbjahr 2017 trägt die VHS in ihrem Programm neben dem reinen Bildungsprogramm vielen aktuellen Anlässen und Entwicklungen Rechnung. Anlässlich des kommenden Karl-Marx Jahres beschäftigt sich ein Vortrag mit dem Thema ‟Deutsche in Manchester – Von Marx und Engels zu Schweinsteiger‟ über den ‟Brexit und seine Folgen‟ bis hin zu dem spannenden Thema ‟Dem Falschgeld auf der Spur – Fälschung, Verbreitung, Verfolgung‟. Mit ein besonderer Höhepunkt wird im Rahmen der Festlichkeiten die Veranstaltung ‟StadtLesen‟ vom 8. – 11. Juni auf dem Domfreihof sein.

Das komplette Programm ist auch im Internet einsehbar unter vhs-trier (rl)

