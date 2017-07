Einbrecher brechen Tür auf

TRIER. Die Abwesenheit der Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Bergstraße nutzten Unbekannte, um in die Wohnung einzubrechen. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürften der oder die Täter in der Nacht zum Dienstag, 4. Juli, gegen 3 Uhr die Eingangstür aufgebrochen haben. Ein Zeuge hatte zu dieser Zeit entsprechende Geräusche wahrgenommen. Die Einbrecher entwendeten ein technisches Gerät.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0. (tr)



