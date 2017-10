Einbrecher: Diesmal waren sie drin

TRIER. Nach einem versuchten Einbruch in ein zurzeit leerstehendes Hotel in der Engelstraße am vergangenen Wochenende schafften Unbekannte nun erfolgreich den Einbruch. Das teilte die Polizei soeben mit.

Entdeckt wurde der Einbruch von einem Berechtigten, der gestern am frühen Nachmittag zu dem ehemaligen Hotel kam, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei stellte er fest, dass eingebrochen wurde.

Die unbekannten Täter hatten die hölzerne Eingangstür aufgebrochen und waren eingedrungen. Die Tatzeit dürfte im Verlauf der Nacht zum gestrigen 19. Oktober 2017 gelegen haben.

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Trier unter der 0651 / 9779-2290. (tr)



