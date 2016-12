Einbrecher durch Mieter gestört

TRIER. Die Einbruchserie in Trier geht unvermittelt weiter: Offenbar hatten die Täter nicht damit gerechnet, dass der Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Oerenstraße (Innenstadt) zu Hause war, als sie gestern Nachmittag gegen 15.35 Uhr dort einbrachen. Der Geschädigte hatte verdächtige Geräusche gehört und nachgesehen. In seinem Arbeitszimmer überraschte er zwei Einbrecher, die daraufhin ohne Beute unmittelbar die Flucht antraten. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, von denen einer mit einer schwarzen Wollmütze und einer schwarzen Jacke bekleidet war. Die zweite Person beschreibt das Opfer als jungen Mann mit arabischem Aussehen, 1,75 bis 1,80 Meter groß mit lockigen schwarzen Haaren.

Die AG Bandendiebstahl der Kriminaldirektion Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2144 oder -2290 oder unter kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de zu melden.

In der Deutschherrenstraße (Innenstadt) waren bisher unbekannte Einbrecher hingegen erfolgreich. Sie nutzten die berufsbedingte Abwesenheit einer Mieterin am gestrigen Montag, 12. Dezember, zum Tageswohnungseinbruch.

In der Zeit von 15 bis 21 Uhr war die Mietswohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Deutschherrenstraße nicht bewohnt. Dieses kurze Zeitfenster nutzten Einbrecher, um ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln und einzusteigen. In der Wohnung suchten sie nach lohnenswerter Beute und stahlen Schmuck in dreistelligem Wert.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden. (tr)