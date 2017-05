Einbrecher entwenden Multimedia-Geräte

TRIER. Die Abwesenheit von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Göbenstraße nutzten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag, 14. Mai, um mehrere Multimedia-Geräte zu entwenden.

In der Zeit kurz nach Mitternacht und 11.30 Uhr drangen die Einbrecher in die Wohnung des Geschädigten in der Trierer Göbenstraße ein. Sie entwendeten neben einem Flatscreen-Fernseher der Marke Sony auch eine Spielekonsole “Sony Playstation 4 Slim“ mit zwei dazugehörenden Controllern und mehreren Spielen.

Aufgrund von Zeugenangaben könnte sich die Tat gegen 2.30 Uhr ereignet haben.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt – wer hat verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Göbenstraße gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0. (tr)



Drucken