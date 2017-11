Einbrecher entwendet Playstation

TRIER. Eine Playstation mit Controller und mehreren Spielen nahmen Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Wilhelm-Leuschner-Straße in der Nacht zum 1. November als Beute mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Vom Vorabend bis kurz nach vier Uhr am Mittwochmorgen, 1. November, nutzten die Täter die Abwesenheit des Bewohners aus und drangen durch Eindrücken oder Eintreten der Wohnungstür in den Privatbereich des Geschädigten ein. Entwendet wurden eine Playstation 4, ein passender Controller und mehrere Spiele.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290. (tr)



