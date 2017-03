Einbrecher erbeuten Handy und Schlüssel

TRIER. An der Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Hettnerstraße scheiterten Unbekannte zwischen dem 8. und 13. März mit ihrem Einbruchsversuch. Die eingesetzten Polizeikräfte entdeckten mehrere Hebelspuren an der Terrassentür der Erdgeschosswohnung. Ins Innere gelangten die Täter nicht. Zwischen acht und 16 Uhr am Montag, 13. März, gelangten Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Wampachstraße. Die Täter entwendeten ein Smartphone der Marke Samsung und einen Schlüssel aus der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung.

Die Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290.

Zudem rät die Polizei, beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses grundsätzlich sämtliche Türen und Fenster zu schließen. (tr)



