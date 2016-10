Einbrecher räumen Wohnung in Trier aus

TRIER. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als die Einbrecher in der Nacht zum Samstag, 1. Oktober die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Erlemannstraße aufsuchten und diverse Gegenstände stahlen. Zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr waren die Bewohner außer Haus. Diese Zeit nutzten Unbekannte, um in die Wohnung im 3. Obergeschoss einzubrechen. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die Täter über eine Nottreppe zum 3. Obergeschoss gelangt sein und dort ausgenutzt haben, dass eine Balkontür gekippt war. Die Einbrecher entwendeten neben einer Handtasche auch Bargeld, ein Mobiltelefon sowie verschiedene Dokumente aus Brieftaschen und Kleidungsstücke.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290. Zudem rät die Polizei, Fenster und Balkontüren beim Verlassen des Hauses / der Wohnung zu schließen. Denn gekippte Fenster sind offene Fenster. (tr)