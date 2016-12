Einbrecher scheitern an Tür

TRIER. Bisher noch unbekannte Täter haben am Mittwoch, 30. November, zwischen sieben Uhr und Mitternacht versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Kronprinzenstraße (Trier-Ost) einzubrechen. Nachdem sie die Wohnungstür nicht aufhebeln konnten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei sucht dennoch Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290 bzw. 0. (tr)

