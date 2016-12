TRIER. Zwischen dem 6. und 20. Dezember haben bisher unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Saarbrücker Straße (Trier-Süd) einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür herum, gelangten jedoch nicht in die Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2144 bzw. -0 oder per E-Mail: kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de. (tr)

