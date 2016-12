Einbrecher sind unterwegs

TRIER. Am vergangenen Freitagvormittag, 23. Dezember, entwendeten bisher Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Nikolausstraße Bargeld. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei schlugen der oder die Täter ein Fenster des in einem Hinterhof gelegenen Hauses ein und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld. Die Polizei schätzt, dass der Einbruch in der Zeit zwischen sieben und 13 Uhr verübt wurde.

Beim Versuch, ein verschlossenes Hoftor eines Wohnhauses in Trier-Feyen aufzubrechen, scheiterte ein bisher Unbekannter. Er nutzte die Abwesenheit der Hausbewohner am Heiligen Abend aus, um das Tor des Anwesens in der Straße “Im Reutersfeld“ kurz vor 19 Uhr aufzubrechen. Nachdem dies offenbar erfolglos verlief, brach der Täter den Einbruchsversuch ab.

Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290, entgegen. (tr)