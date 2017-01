Einbrecher stehlen Geld und Elektrogeräte

TRIER. Unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstag zwischen 15.30 und 19.30 Uhr den Glaseinsatz einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Gartenstraße (Ehrang) eingeschlagen. Nachbarn fiel die Beschädigung auf; sie informierten die Polizei. Die Täter entwendeten elektronische Geräte und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0. (tr)

Drucken