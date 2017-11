Einbrecher: Zwei Versuche fehlgeschlagen

TRIER. Unbekannte Täter haben gleich zweimal versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Balthasar-Neumann-Straße einzubrechen. Beim ersten Mal versuchten die Täter, die Tür zwischen dem 27. August und 15 September aufzuhebeln. Beim zweiten Mal um den 1. November. In beiden Fällen scheiterten die Einbrecher.

Ob ein Täterzusammenhang zwischen den zwei Taten besteht, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290. (tr)



